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WSJ: США уязвимы для атак, подобных атакам на российские аэродромы

WSJ: США уязвимы для атак, подобных атакам на российские аэродромы - 04.06.2025, ПРАЙМ

WSJ: США уязвимы для атак, подобных атакам на российские аэродромы

Соединенные Штаты уязвимы для атак, подобной той, которая была совершена на российские аэродромы 1 июня, говорится в редакционной статье газеты Wall Street... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T10:57+0300

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уязвимы для атак, подобной той, которая была совершена на российские аэродромы 1 июня, говорится в редакционной статье газеты Wall Street Journal. "Не нужно быть фанатом триллеров, чтобы представить схожий сценарий в США… США подвержены многим угрозам, которые не ограничиваются баллистическими ракетами – от дронов и разведывательных аэростатов до крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок", - пишет газета. Газета указывает на недавний отчет Института Хадсона, в котором содержится предупреждение об уязвимости американских аэродромов, в особенности в западной части Тихоокеанского региона. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

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