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Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек
Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек - 04.06.2025, ПРАЙМ
Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек
Рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:05+0300
2025-06-04T10:05+0300
общество
япония
токио
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ТОКИО, 4 июн - ПРАЙМ. Рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Так, в прошлом году родились 686 тысяч 60 детей. Эта цифра включают как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей. Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в 2024 году 919,24 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель. Ранее НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения давало прогноз, что до отметки 720 тысяч рождаемость упадет только к 2039 году. Таким образом, реальность обогнала прогнозы ученых на 15 лет.
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общество , япония, токио
Общество , ЯПОНИЯ, Токио
10:05 04.06.2025
 
Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек

Менее 700 тысяч детей родились Японии в 2024 году, это антирекорд с 1899 года

© flickr.com / TerryGeorgeФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© flickr.com / TerryGeorge
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ТОКИО, 4 июн - ПРАЙМ. Рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Так, в прошлом году родились 686 тысяч 60 детей. Эта цифра включают как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей.
Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в 2024 году 919,24 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель.
Ранее НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения давало прогноз, что до отметки 720 тысяч рождаемость упадет только к 2039 году. Таким образом, реальность обогнала прогнозы ученых на 15 лет.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Япония снова призовет США пересмотреть тарифные меры, заявил генсек страны
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ОбществоЯПОНИЯТокио
 
 
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