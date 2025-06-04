https://1prime.ru/20250604/yaponiya-858179087.html

Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек

Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек - 04.06.2025, ПРАЙМ

Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек

Рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику,... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T10:05+0300

2025-06-04T10:05+0300

2025-06-04T10:05+0300

общество

япония

токио

https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:282:3007:1973_1920x0_80_0_0_91a212dc88bab93f995b5aa52271272b.jpg

ТОКИО, 4 июн - ПРАЙМ. Рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Так, в прошлом году родились 686 тысяч 60 детей. Эта цифра включают как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей. Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в 2024 году 919,24 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель. Ранее НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения давало прогноз, что до отметки 720 тысяч рождаемость упадет только к 2039 году. Таким образом, реальность обогнала прогнозы ученых на 15 лет.

https://1prime.ru/20250602/yaponiya-858109051.html

япония

токио

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , япония, токио