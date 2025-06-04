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Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек
Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек - 04.06.2025, ПРАЙМ
Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек
Рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику,... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:05+0300
2025-06-04T10:05+0300
2025-06-04T10:05+0300
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ТОКИО, 4 июн - ПРАЙМ. Рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Так, в прошлом году родились 686 тысяч 60 детей. Эта цифра включают как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей. Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в 2024 году 919,24 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель. Ранее НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения давало прогноз, что до отметки 720 тысяч рождаемость упадет только к 2039 году. Таким образом, реальность обогнала прогнозы ученых на 15 лет.
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общество , япония, токио
Рождаемость в Японии упала ниже отметки в 700 тысячи человек
Менее 700 тысяч детей родились Японии в 2024 году, это антирекорд с 1899 года
ТОКИО, 4 июн - ПРАЙМ. Рождаемость в Японии в 2024 году упала ниже отметки в 700 тысячи человек, это самый низкий уровень с 1899 года, когда начали вести подобную статистику, свидетельствуют обнародованные в среду данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Так, в прошлом году родились 686 тысяч 60 детей. Эта цифра включают как проживающих в Японии иностранцев, так и японцев, живущих за границей.
Естественная убыль населения, то есть разница между числом умерших и числом родившихся, по предварительным данным, составила в 2024 году 919,24 тысячи человек. Это рекордно высокий показатель.
Ранее НИИ по вопросам соцстрахования и проблемам численности населения давало прогноз, что до отметки 720 тысяч рождаемость упадет только к 2039 году. Таким образом, реальность обогнала прогнозы ученых на 15 лет.
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