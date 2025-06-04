https://1prime.ru/20250604/yuan-858178980.html
Юань открыл торги в среду снижением
Юань открыл торги в среду снижением - 04.06.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды понижается до 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T10:03+0300
2025-06-04T10:03+0300
2025-06-04T10:03+0300
экономика
юань
мосбиржа
рынок
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды понижается до 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,87 рубля.
https://1prime.ru/20250604/evro-858176104.html
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юань, мосбиржа, рынок
Экономика, юань, Мосбиржа, Рынок
Юань открыл торги в среду снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже снижается до 10,87 рубля
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии среды понижается до 10,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,87 рубля.
Курс евро к доллару уменьшается в среду