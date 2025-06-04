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Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду - 04.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250604/yuan-858184394.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду - 04.06.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду
Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует снижение, следует из данных Московской биржи. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T12:01+0300
2025-06-04T12:01+0300
экономика
мосбиржа
юань
рубль
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск снижается на 5 копеек, до 10,86 рубля. "Сегодня, на старте торгов рубль продолжит удерживать позиции у локальных максимумов. Поддержку ему будут оказывать спрос на рублевые активы в преддверии пятничного заседания регулятора, а также ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше 65 долларов за баррель. В такой ситуации пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11 рублей с рисками тестирования нижней границы данного коридора", - говорит Богдан Зварич из ПСБ. И если в краткосрочной перспективе сохраняются возможности для укрепления национальной валюты, то на средне- и долгосрочном горизонте эксперт видит риски ослабления национальной валюты, связанные со смягчением ДКП и активизацией импорта. "Снижение ставки всегда негативно для национальной валюты, но сильной девальвации не ждем. В любом случае рублевые вложения останутся более доходными по сравнению с валютными. Однако рублю пора начинать потихоньку слабеть как в связи с календарным фактором, так и вследствие снижения притока долларов и юаней в страну из-за падения цен на нефть", - отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".
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мосбиржа, юань, рубль, рынок, торги
Экономика, Мосбиржа, юань, рубль, Рынок, Торги
12:01 04.06.2025
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается в среду

Юань дешевеет к рублю в первые часы торгов среды на Мосбирже

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и китайских юаней
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов среды демонстрирует снижение, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.51 мск снижается на 5 копеек, до 10,86 рубля.
"Сегодня, на старте торгов рубль продолжит удерживать позиции у локальных максимумов. Поддержку ему будут оказывать спрос на рублевые активы в преддверии пятничного заседания регулятора, а также ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается закрепиться выше 65 долларов за баррель. В такой ситуации пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11 рублей с рисками тестирования нижней границы данного коридора", - говорит Богдан Зварич из ПСБ.
И если в краткосрочной перспективе сохраняются возможности для укрепления национальной валюты, то на средне- и долгосрочном горизонте эксперт видит риски ослабления национальной валюты, связанные со смягчением ДКП и активизацией импорта.
"Снижение ставки всегда негативно для национальной валюты, но сильной девальвации не ждем. В любом случае рублевые вложения останутся более доходными по сравнению с валютными. Однако рублю пора начинать потихоньку слабеть как в связи с календарным фактором, так и вследствие снижения притока долларов и юаней в страну из-за падения цен на нефть", - отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер".
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
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