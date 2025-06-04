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Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем сессии ГА ООН

Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем сессии ГА ООН - 04.06.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала избрание Бербок председателем сессии ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН,... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T09:28+0300

2025-06-04T09:28+0300

2025-06-04T09:28+0300

политика

общество

анналена бербок

мария захарова

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала избрание экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии ГА ООН, заявив, что от неё на этом посту можно ожидать самопиара и опоры на исключительно собственную повестку. Ранее в понедельник ГА ООН избрала экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок председателем 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран. Источник во Всемирной Организации сообщил РИА Новости, что голосование по ее кандидатуре на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по запросу России. "Чего ожидать? Конечно, самопиара и опоры исключительно на собственную повестку, потому что человек пришёл вообще в международные отношения и пришёл в дипломатию своей страны - Германии, подпрыгнув на политическом батуте, причём не на своём собственном, поэтому на этой позиции оказалась она как многие знают совершенно обходным путём, непрямым", - сказала она в эфире радио "Sputnik". Захарова пояснила, что в случае с председательством Бербок в ГА ООН всё будет абсолютно предсказуемо. "Что можно ожидать от человека, который по оценкам немцев, и не только рядовых, но и тех, которые представляют политические партии, общественные движения, является позором немецкой дипломатии, позором Германии, потому что сделал с германской дипломатией и международными отношениями то, что она сделала", - заключила она. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". По словам российского дипломата, у Москвы есть "серьезные и обоснованные сомнения" касательно беспристрастности Бербок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявляла РИА Новости, что было бы странно видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи. Восьмидесятая сессия ГА под руководством Бербок начнется в сентябре.

https://1prime.ru/20250602/berbok-858139776.html

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общество , анналена бербок, мария захарова