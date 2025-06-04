https://1prime.ru/20250604/zakharova-858189196.html

Россия изучит переданный Украиной проект меморандума, заявили в МИД

Россия изучит переданный Украиной проект меморандума, заявили в МИД - 04.06.2025, ПРАЙМ

Россия изучит переданный Украиной проект меморандума, заявили в МИД

Москва предметно изучит переданный Киевом проект меморандума по урегулированию ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T13:49+0300

2025-06-04T13:49+0300

2025-06-04T13:49+0300

политика

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва предметно изучит переданный Киевом проект меморандума по урегулированию ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киев взял паузу на рассмотрение положений нашего документа. Нами был получен проект... украинской позиции, он тоже будет предметно изучен", - сказала Захарова на брифинге. В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250603/peskov-858155214.html

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россия, украина, мария захарова, мид рф