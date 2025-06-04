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Россия изучит переданный Украиной проект меморандума, заявили в МИД
Россия изучит переданный Украиной проект меморандума, заявили в МИД - 04.06.2025, ПРАЙМ
Россия изучит переданный Украиной проект меморандума, заявили в МИД
Москва предметно изучит переданный Киевом проект меморандума по урегулированию ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T13:49+0300
2025-06-04T13:49+0300
2025-06-04T13:49+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва предметно изучит переданный Киевом проект меморандума по урегулированию ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киев взял паузу на рассмотрение положений нашего документа. Нами был получен проект... украинской позиции, он тоже будет предметно изучен", - сказала Захарова на брифинге. В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ
Россия изучит переданный Украиной проект меморандума, заявили в МИД
Захарова: Москва предметно изучит переданный Киевом проект меморандума по Украине
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва предметно изучит переданный Киевом проект меморандума по урегулированию ситуации на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киев взял паузу на рассмотрение положений нашего документа. Нами был получен проект... украинской позиции, он тоже будет предметно изучен", - сказала Захарова на брифинге.
В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Россия ждет реакции Украины на свой проект меморандума, сообщили в Кремле