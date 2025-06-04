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Россия отслеживает мероприятия НАТО у своих границ, заявили в МИД - 04.06.2025, ПРАЙМ
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Россия отслеживает мероприятия НАТО у своих границ, заявили в МИД
Россия отслеживает мероприятия НАТО у своих границ, заявили в МИД - 04.06.2025, ПРАЙМ
Россия отслеживает мероприятия НАТО у своих границ, заявили в МИД
Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T14:39+0300
2025-06-04T14:39+0300
политика
россия
общество
москва
мария захарова
нато
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, страны-члены альянса продолжают наращивать провокационную деятельность у российских границ. Ежегодно вблизи границ РФ проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих, отметила она. "Разумеется, любые крупномасштабные мероприятия военной деятельности стран НАТО существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Они нами внимательно отслеживаются в контексте стратегического сдерживания, учитываются в оборонном планировании, боевой и оперативной подготовке" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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россия, общество , москва, мария захарова, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Мария Захарова, НАТО
14:39 04.06.2025
 
Россия отслеживает мероприятия НАТО у своих границ, заявили в МИД

Захарова: Россия отслеживает любые крупные мероприятия НАТО у своих границ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, страны-члены альянса продолжают наращивать провокационную деятельность у российских границ. Ежегодно вблизи границ РФ проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих, отметила она.
"Разумеется, любые крупномасштабные мероприятия военной деятельности стран НАТО существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Они нами внимательно отслеживаются в контексте стратегического сдерживания, учитываются в оборонном планировании, боевой и оперативной подготовке" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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ПолитикаРОССИЯОбществоМОСКВАМария ЗахароваНАТО
 
 
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