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Россия отслеживает мероприятия НАТО у своих границ, заявили в МИД

Россия отслеживает мероприятия НАТО у своих границ, заявили в МИД - 04.06.2025, ПРАЙМ

Россия отслеживает мероприятия НАТО у своих границ, заявили в МИД

Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T14:39+0300

2025-06-04T14:39+0300

2025-06-04T14:39+0300

политика

россия

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мария захарова

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, страны-члены альянса продолжают наращивать провокационную деятельность у российских границ. Ежегодно вблизи границ РФ проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих, отметила она. "Разумеется, любые крупномасштабные мероприятия военной деятельности стран НАТО существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Они нами внимательно отслеживаются в контексте стратегического сдерживания, учитываются в оборонном планировании, боевой и оперативной подготовке" , - сказала она в ходе брифинга в среду.

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россия, общество , москва, мария захарова, нато