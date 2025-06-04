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Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, заявила Захарова
Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, заявила Захарова - 04.06.2025, ПРАЙМ
Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, заявила Захарова
Западные страны вовлечены в террористическую деятельность киевского режима, они поставляют для этого вооружение. Об это сообщила официальный представитель МИД... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T15:10+0300
2025-06-04T15:10+0300
2025-06-04T15:10+0300
политика
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Западные страны вовлечены в террористическую деятельность киевского режима, они поставляют для этого вооружение. Об это сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Запад вовлечен в террористическую деятельность киевского режима... Западные страны... поставляют для этого вооружение. Именно для совершения этих самых экстремистских террористических акций. Никаких условий или ограничений они не ставят... Они выступают наводчиками, они предоставляют координаты, потому что такие возможности есть только у западных стран, западных компаний, которые аффилированы западными же государствами", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про атаки на российские авиабазы и объекты гражданской инфраструктуры и вовлечение Запада в эти атаки. Захарова добавила, что Запад давно перестал отвечать на вопросы об уместности поставок вооружения для террористической деятельности Украины, а также, насколько это адекватно с правовой точки зрения.
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россия, запад, украина, мария захарова
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Мария Захарова
Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, заявила Захарова
Захарова: Запад вовлечен в террористическую деятельность киевского режима
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Западные страны вовлечены в террористическую деятельность киевского режима, они поставляют для этого вооружение. Об это сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Запад вовлечен в террористическую деятельность киевского режима... Западные страны... поставляют для этого вооружение. Именно для совершения этих самых экстремистских террористических акций. Никаких условий или ограничений они не ставят... Они выступают наводчиками, они предоставляют координаты, потому что такие возможности есть только у западных стран, западных компаний, которые аффилированы западными же государствами", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про атаки на российские авиабазы и объекты гражданской инфраструктуры и вовлечение Запада в эти атаки.
Захарова добавила, что Запад давно перестал отвечать на вопросы об уместности поставок вооружения для террористической деятельности Украины, а также, насколько это адекватно с правовой точки зрения.
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