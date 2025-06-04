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Россия не видит перспектив нормализации отношений с Польшей, заявили в МИД

Россия не видит перспектив нормализации отношений с Польшей, заявили в МИД - 04.06.2025, ПРАЙМ

Россия не видит перспектив нормализации отношений с Польшей, заявили в МИД

Москва не наблюдает перспектив нормализации отношений с Польшей до тех пор, пока она не откажется от антироссийского курса. Такое заявление сделала официальный... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T16:03+0300

2025-06-04T16:03+0300

2025-06-04T16:03+0300

политика

россия

общество

польша

москва

мария захарова

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Москва не наблюдает перспектив нормализации отношений с Польшей до тех пор, пока она не откажется от антироссийского курса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы видим, к сожалению, как долгие годы насаждалась русофобия, русофобская пропаганда. Это стало некоей объединительной темой для польских политических элит - вот этот самый антироссийский консенсус. Поэтому, кто бы ни выиграл президентские выборы в этой стране, честно говоря, не видим перспектив нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока официальная Варшава не откажется от реализации враждебного России курса", - заявила Захарова на брифинге. Она напомнила, что новый президент Польши активно участвовал в компании по сносу памятников советским воинам-освободителям. В воскресенье на выборах президента Польши победил представитель оппозиции Кароль Навроцкий.

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россия, общество , польша, москва, мария захарова