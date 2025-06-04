https://1prime.ru/20250604/zakharova-858195267.html

Захарова раскритиковала запрет Германии и ЕС на ремонт "Северных потоков"

Захарова раскритиковала запрет Германии и ЕС на ремонт "Северных потоков" - 04.06.2025, ПРАЙМ

Захарова раскритиковала запрет Германии и ЕС на ремонт "Северных потоков"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула в отсутствии логики представителей ФРГ и ЕС, запретивших ремонт "Северных потоков". | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T16:14+0300

2025-06-04T16:14+0300

2025-06-04T16:14+0300

политика

россия

германия

балтийское море

мария захарова

олаф шольц

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МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула в отсутствии логики представителей ФРГ и ЕС, запретивших ремонт "Северных потоков". Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. "Я уже перестаю даже комментировать, что это наносит экономический вред и Германии, и Европейскому Союзу в целом – это уже очевидно. Но здесь-то проблема просто вопиющая с логикой", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости. Как отметила официальный представитель МИД РФ, в сентябре 2024 года бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал подрыв "Северных потоков" террористическим актом и призвал немецкую прокуратуру провести расследование. При этом какие-либо результаты расследования до сих пор не были обнародованы, подчеркнула она. "А если что-то случится вот с точки зрения экологии, безопасности, тоже нельзя будет (ремонтировать газопроводы – ред.), потому что можно под санкции попасть?" - сказала Захарова. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

https://1prime.ru/20250604/zakharova-858192576.html

германия

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россия, германия, балтийское море, мария захарова, олаф шольц