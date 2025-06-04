https://1prime.ru/20250604/zelenskiy-858191844.html

"Отрекся": МИД прокомментировал реакцию Зеленского на передачу тел военных

"Отрекся": МИД прокомментировал реакцию Зеленского на передачу тел военных - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Отрекся": МИД прокомментировал реакцию Зеленского на передачу тел военных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция Владимира Зеленского на предложение России передать тела погибших украинских военных... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T14:49+0300

2025-06-04T14:49+0300

2025-06-04T14:49+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция Владимира Зеленского на предложение России передать тела погибших украинских военных свидетельствует о безразличии со стороны киевского руководства к собственным гражданам, как к живым, так и к мертвым.Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил о планах Москвы передать Киеву около 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат."О них (о гражданах Украины) не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них. Кто же не понимает того, что граждане Украины не нужны Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) ни в каком виде", - заявила Захарова на своем брифинге. Кроме того, представитель МИД указала на данные Минэкономики Украины, согласно которым с начала 2025 года более 100 тысяч человек покинули страну, скрывшись за границей. В целом, по ее словам, только за последние три года, по официальной информации, число уехавших колеблется от 600 тысяч до миллиона трудоспособных граждан.Захарова пришла к выводу, что с учетом высоких потерь на фронте, Украина сталкивается с очевидным процессом демографического вымирания.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского по итогам переговоров с Россией являются неуместными и не отражают конструктивного настроя, проявленного в ходе обсуждений.

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россия, украина, владимир зеленский, мария захарова