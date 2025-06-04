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"Отрекся": МИД прокомментировал реакцию Зеленского на передачу тел военных - 04.06.2025, ПРАЙМ
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"Отрекся": МИД прокомментировал реакцию Зеленского на передачу тел военных
"Отрекся": МИД прокомментировал реакцию Зеленского на передачу тел военных - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Отрекся": МИД прокомментировал реакцию Зеленского на передачу тел военных
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция Владимира Зеленского на предложение России передать тела погибших украинских военных... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T14:49+0300
2025-06-04T14:49+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция Владимира Зеленского на предложение России передать тела погибших украинских военных свидетельствует о безразличии со стороны киевского руководства к собственным гражданам, как к живым, так и к мертвым.Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил о планах Москвы передать Киеву около 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат."О них (о гражданах Украины) не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них. Кто же не понимает того, что граждане Украины не нужны Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) ни в каком виде", - заявила Захарова на своем брифинге. Кроме того, представитель МИД указала на данные Минэкономики Украины, согласно которым с начала 2025 года более 100 тысяч человек покинули страну, скрывшись за границей. В целом, по ее словам, только за последние три года, по официальной информации, число уехавших колеблется от 600 тысяч до миллиона трудоспособных граждан.Захарова пришла к выводу, что с учетом высоких потерь на фронте, Украина сталкивается с очевидным процессом демографического вымирания.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского по итогам переговоров с Россией являются неуместными и не отражают конструктивного настроя, проявленного в ходе обсуждений.
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россия, украина, владимир зеленский, мария захарова
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мария Захарова
14:49 04.06.2025
 
"Отрекся": МИД прокомментировал реакцию Зеленского на передачу тел военных

Захарова: Зеленскому не нужны граждане Украины ни живыми, ни мертвыми

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция Владимира Зеленского на предложение России передать тела погибших украинских военных свидетельствует о безразличии со стороны киевского руководства к собственным гражданам, как к живым, так и к мертвым.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, сообщил о планах Москвы передать Киеву около 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат.
"О них (о гражданах Украины) не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрекся от них. Кто же не понимает того, что граждане Украины не нужны Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) ни в каком виде", - заявила Захарова на своем брифинге.
Кроме того, представитель МИД указала на данные Минэкономики Украины, согласно которым с начала 2025 года более 100 тысяч человек покинули страну, скрывшись за границей. В целом, по ее словам, только за последние три года, по официальной информации, число уехавших колеблется от 600 тысяч до миллиона трудоспособных граждан.
Захарова пришла к выводу, что с учетом высоких потерь на фронте, Украина сталкивается с очевидным процессом демографического вымирания.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказал мнение, что заявления Владимира Зеленского по итогам переговоров с Россией являются неуместными и не отражают конструктивного настроя, проявленного в ходе обсуждений.
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
В МИД отметили недовольство итогами переговоров со стороны Киева
13:56
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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