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"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах
"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах
Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении дипломатических встреч России и Украины в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса, поскольку | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T16:36+0300
2025-06-04T16:36+0300
2025-06-04T16:44+0300
политика
украина
владимир зеленский
россия
переговоры
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении дипломатических встреч России и Украины в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса, поскольку такие переговоры не приносят реальных результатов в решении конфликта.По словам Зеленского, Россия демонстрирует готовность к обмену пленными, поскольку заинтересована в этом процессе."Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно", - заявил Зеленский на пресс-конференции, которая велась в эфире украинского новостного телемарафона.Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 2 июня в Стамбуле во дворце Чираган и длился более часа. В ходе встречи стороны обменялись меморандумами, касающимися мирного урегулирования. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, по итогам переговоров было достигнуто соглашение о масштабном обмене пленными. Обмену подлежат больные, тяжелораненые и пленные младше 25 лет, при этом предполагается, что общая численность участников обмена составит не менее тысячи человек. Также стороны договорились о временном прекращении огня на ряде участков фронта, чтобы обеспечить возможность эвакуации тел погибших.
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украина, владимир зеленский, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, переговоры
"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах
Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении переговоров с Россией
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении дипломатических встреч России и Украины в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса, поскольку такие переговоры не приносят реальных результатов в решении конфликта.
По словам Зеленского, Россия демонстрирует готовность к обмену пленными, поскольку заинтересована в этом процессе.
"Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно", - заявил Зеленский на пресс-конференции, которая велась в эфире украинского новостного телемарафона.
Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 2 июня в Стамбуле во дворце Чираган и длился более часа. В ходе встречи стороны обменялись меморандумами, касающимися мирного урегулирования. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, по итогам переговоров было достигнуто соглашение о масштабном обмене пленными. Обмену подлежат больные, тяжелораненые и пленные младше 25 лет, при этом предполагается, что общая численность участников обмена составит не менее тысячи человек. Также стороны договорились о временном прекращении огня на ряде участков фронта, чтобы обеспечить возможность эвакуации тел погибших.
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