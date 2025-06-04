https://1prime.ru/20250604/zelenskiy-858196403.html

"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах

"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах

Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении дипломатических встреч России и Украины в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса, поскольку | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T16:36+0300

2025-06-04T16:36+0300

2025-06-04T16:44+0300

политика

украина

владимир зеленский

россия

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении дипломатических встреч России и Украины в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса, поскольку такие переговоры не приносят реальных результатов в решении конфликта.По словам Зеленского, Россия демонстрирует готовность к обмену пленными, поскольку заинтересована в этом процессе."Мы готовы к обменам, но продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который дальше ничего не решает, я считаю, бессодержательно", - заявил Зеленский на пресс-конференции, которая велась в эфире украинского новостного телемарафона.Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 2 июня в Стамбуле во дворце Чираган и длился более часа. В ходе встречи стороны обменялись меморандумами, касающимися мирного урегулирования. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, по итогам переговоров было достигнуто соглашение о масштабном обмене пленными. Обмену подлежат больные, тяжелораненые и пленные младше 25 лет, при этом предполагается, что общая численность участников обмена составит не менее тысячи человек. Также стороны договорились о временном прекращении огня на ряде участков фронта, чтобы обеспечить возможность эвакуации тел погибших.

https://1prime.ru/20250604/zelenskiy-858191844.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, россия, переговоры