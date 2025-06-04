https://1prime.ru/20250604/zelenskiy-858198321.html

"Никогда не интересовался": МИД объяснил реакцию Зеленского на переговоры

"Никогда не интересовался": МИД объяснил реакцию Зеленского на переговоры - 04.06.2025, ПРАЙМ

"Никогда не интересовался": МИД объяснил реакцию Зеленского на переговоры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о "бессодержательности" переговоров России и Украины по... | 04.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-04T17:13+0300

2025-06-04T17:13+0300

2025-06-04T17:13+0300

политика

украина

владимир зеленский

мария захарова

мид

россия

переговоры

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о "бессодержательности" переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. По словам Захаровой, Зеленский сделал подобный вывод о переговорах лишь потому, что обсуждение не касалось финансирования Украины и поставок вооружений, а ставило главной темой вопрос человеческих жизней."Он никогда не интересовался своими гражданами, судьбой их пренебрегал. Во главу угла их будущее не ставил. Соответственно, и все, что касается украинцев, для него является бессодержательным", - сказала она. Ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении российско-украинских переговоров по мирному решению украинского конфликта.

https://1prime.ru/20250604/zelenskiy-858196403.html

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украина, владимир зеленский, мария захарова, мид, россия, переговоры