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"Никогда не интересовался": МИД объяснил реакцию Зеленского на переговоры - 04.06.2025, ПРАЙМ
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"Никогда не интересовался": МИД объяснил реакцию Зеленского на переговоры
"Никогда не интересовался": МИД объяснил реакцию Зеленского на переговоры - 04.06.2025, ПРАЙМ
"Никогда не интересовался": МИД объяснил реакцию Зеленского на переговоры
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о "бессодержательности" переговоров России и Украины по... | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T17:13+0300
2025-06-04T17:13+0300
политика
украина
владимир зеленский
мария захарова
мид
россия
переговоры
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о "бессодержательности" переговоров России и Украины по урегулированию конфликта. По словам Захаровой, Зеленский сделал подобный вывод о переговорах лишь потому, что обсуждение не касалось финансирования Украины и поставок вооружений, а ставило главной темой вопрос человеческих жизней."Он никогда не интересовался своими гражданами, судьбой их пренебрегал. Во главу угла их будущее не ставил. Соответственно, и все, что касается украинцев, для него является бессодержательным", - сказала она. Ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении российско-украинских переговоров по мирному решению украинского конфликта.
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украина, владимир зеленский, мария захарова, мид, россия, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Мария Захарова, МИД, РОССИЯ, переговоры
17:13 04.06.2025
 
"Никогда не интересовался": МИД объяснил реакцию Зеленского на переговоры

Захарова: деньги и вооружения для Зеленского всегда были важнее судеб людей

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Владимира Зеленского о "бессодержательности" переговоров России и Украины по урегулированию конфликта.
По словам Захаровой, Зеленский сделал подобный вывод о переговорах лишь потому, что обсуждение не касалось финансирования Украины и поставок вооружений, а ставило главной темой вопрос человеческих жизней.
"Он никогда не интересовался своими гражданами, судьбой их пренебрегал. Во главу угла их будущее не ставил. Соответственно, и все, что касается украинцев, для него является бессодержательным", - сказала она.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в продолжении российско-украинских переговоров по мирному решению украинского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
"Бессодержательно": Зеленский заявил, что не видит смысла в переговорах
16:36
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваМИДРОССИЯпереговоры
 
 
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