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Цена золота стабильна после ее снижения днем ранее
Цена золота стабильна после ее снижения днем ранее - 04.06.2025, ПРАЙМ
Цена золота стабильна после ее снижения днем ранее
Стоимость золота в среду утром практически стабильна после отрицательной динамики предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 04.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-04T09:16+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром практически стабильна после отрицательной динамики предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снижалась - на 0,98 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, до 3 376,12 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника цена на драгоценный металл снизилась на 0,38%. Июльский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,03% - до 34,623 доллара за унцию. Инвесторы ожидают дальнейших действий глав Китая и США в вопросе торговых отношений между странами. Во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что не располагает информацией о возможном скором телефонном разговоре лидеров Китая и США. Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в воскресенье заявил, что разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп сообщил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий. Опасения вокруг мировой торговли и экономики стран, а также усиление геополитических рисков могут в дальнейшем поддержать спрос на золото как на надежный актив со стороны инвесторов.
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рынок, торги, золото, цены на золото
Экономика, Рынок, Торги, золото, цены на золото
Цена золота стабильна после ее снижения днем ранее
Стоимость золота в среду в целом стабильна после отрицательной динамики во вторник
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром практически стабильна после отрицательной динамики предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.03 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex незначительно снижалась - на 0,98 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03%, до 3 376,12 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов вторника цена на драгоценный металл снизилась на 0,38%.
Июльский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,03% - до 34,623 доллара за унцию.
Инвесторы ожидают дальнейших действий глав Китая и США в вопросе торговых отношений между странами. Во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге заявил, что не располагает информацией о возможном скором телефонном разговоре лидеров Китая и США.
Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в воскресенье заявил, что разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю. В пятницу Трамп сообщил, что рассчитывает провести телефонный разговор с Си Цзиньпином для урегулирования возникших между странами торговых разногласий.
Опасения вокруг мировой торговли и экономики стран, а также усиление геополитических рисков могут в дальнейшем поддержать спрос на золото как на надежный актив со стороны инвесторов.
Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы