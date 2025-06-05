https://1prime.ru/20250605/aeroflot-858213512.html

"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов

"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов

"Аэрофлот" выступает за регулирование на государственном уровне баланса отечественных и западных самолетов в парке авиакомпаний РФ в случае возвращения... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:37+0300

2025-06-05T09:37+0300

2025-06-05T09:42+0300

бизнес

россия

владимир путин

денис мантуров

аэрофлот

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" выступает за регулирование на государственном уровне баланса отечественных и западных самолетов в парке авиакомпаний РФ в случае возвращения иностранных производителей на российский рынок, заявил гендиректор компании Сергей Александровский. "Даже если откроются возможности с точки зрения доступа к международным рынкам и поставкам иностранных ВС, то на государственном уровне должно быть достаточно жестко урегулировано соотношение российских и западных самолетов", - сообщил Александровский в интервью изданию "Коммерсант". Он добавил, что такой баланс должен быть зафиксирован на нормативном уровне по всем новым западным и российским самолетам. Этот порядок должен распространяться на все российские авиакомпании и на всю линейку самолетов, которые будет производить промышленность. Группа "Аэрофлот" сейчас фокусируется на самолетах МС-21, указал гендиректор компании. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.

https://1prime.ru/20250602/aeroflot-858126175.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин, денис мантуров, аэрофлот