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"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов - 05.06.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов
"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов
"Аэрофлот" выступает за регулирование на государственном уровне баланса отечественных и западных самолетов в парке авиакомпаний РФ в случае возвращения... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:37+0300
2025-06-05T09:42+0300
бизнес
россия
владимир путин
денис мантуров
аэрофлот
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" выступает за регулирование на государственном уровне баланса отечественных и западных самолетов в парке авиакомпаний РФ в случае возвращения иностранных производителей на российский рынок, заявил гендиректор компании Сергей Александровский. "Даже если откроются возможности с точки зрения доступа к международным рынкам и поставкам иностранных ВС, то на государственном уровне должно быть достаточно жестко урегулировано соотношение российских и западных самолетов", - сообщил Александровский в интервью изданию "Коммерсант". Он добавил, что такой баланс должен быть зафиксирован на нормативном уровне по всем новым западным и российским самолетам. Этот порядок должен распространяться на все российские авиакомпании и на всю линейку самолетов, которые будет производить промышленность. Группа "Аэрофлот" сейчас фокусируется на самолетах МС-21, указал гендиректор компании. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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бизнес, россия, владимир путин, денис мантуров, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров, Аэрофлот
09:37 05.06.2025 (обновлено: 09:42 05.06.2025)
 
"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов

"Аэрофлот" выступил за регулирование баланса российских и западных самолетов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАэрофлот.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" выступает за регулирование на государственном уровне баланса отечественных и западных самолетов в парке авиакомпаний РФ в случае возвращения иностранных производителей на российский рынок, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.
"Даже если откроются возможности с точки зрения доступа к международным рынкам и поставкам иностранных ВС, то на государственном уровне должно быть достаточно жестко урегулировано соотношение российских и западных самолетов", - сообщил Александровский в интервью изданию "Коммерсант".
Он добавил, что такой баланс должен быть зафиксирован на нормативном уровне по всем новым западным и российским самолетам. Этот порядок должен распространяться на все российские авиакомпании и на всю линейку самолетов, которые будет производить промышленность.
Группа "Аэрофлот" сейчас фокусируется на самолетах МС-21, указал гендиректор компании.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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