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"Аэрофлот" сообщил о росте числа женщин-пилотов в группе

"Аэрофлот" сообщил о росте числа женщин-пилотов в группе - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" сообщил о росте числа женщин-пилотов в группе

Количество женщин-пилотов в группе "Аэрофлот" увеличилось в 2024 году на 45% и составило 145 человек, сообщила компания. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:22+0300

2025-06-05T13:22+0300

2025-06-05T13:22+0300

общество

аэрофлот

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Количество женщин-пилотов в группе "Аэрофлот" увеличилось в 2024 году на 45% и составило 145 человек, сообщила компания. "Аэрофлот" в четверг опубликовал ESG-отчет по итогам 2024 года, который представляет ключевые результаты деятельности в области устойчивого развития и описывает подходы к управлению ESG-вопросами. "Количество женщин-пилотов увеличилось на 45% и составило 145 человек", - говорится в сообщении "Аэрофлота". По итогам 2023 года женщин-пилотов в группе "Аэрофлот" было 100 человек. Общая численность работников группы "Аэрофлот" на конец 2024 года достигла 33,3 тысячи человек, увеличившись на 5,6% по сравнению с 2023 годом. При этом больше половины из них - 55,6% - составляли женщины (18,5 тысячи человек), отметили в компании. Расходы на социальные льготы для работников в минувшем году выросли на 20%, до 2,1 миллиарда рублей. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.

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общество , аэрофлот