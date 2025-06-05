https://1prime.ru/20250605/aeroflot-858230270.html

Группа "Аэрофлот" отчиталась о снижении удельных выбросов СО2

Группа "Аэрофлот" отчиталась о снижении удельных выбросов СО2 - 05.06.2025, ПРАЙМ

Группа "Аэрофлот" отчиталась о снижении удельных выбросов СО2

Группа "Аэрофлот" в 2024 году снизила удельные выбросы СО2 на 1% - до 74,5 грамм на пассажирокилометр (г/пкм), сообщила компания. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T14:40+0300

2025-06-05T14:40+0300

2025-06-05T14:40+0300

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в 2024 году снизила удельные выбросы СО2 на 1% - до 74,5 грамм на пассажирокилометр (г/пкм), сообщила компания. "Ключевые показатели деятельности группы "Аэрофлот" в области устойчивого развития за 2024 год… удельные выбросы СО2 составили 74,5 г/пкм, снизившись на 1%", - говорится в ESG-отчете "Аэрофлота". Для снижения выбросов в окружающую среду компания провела ряд мероприятий. Были оценены климатические риски, проведена унификация методологии сбора данных о выбросах СО2, сокращены объемы загрязняющих веществ, определены ключевые показатели. Также группа утвердила климатическую политику. "Аэрофлот" ежегодно публикует ESG-отчет, который представляет ключевые результаты деятельности в области устойчивого развития и описывает подходы к управлению ESG-вопросами. В 2023 году компания сократила выбросы CO2 на 9,1% - до 75,8 г/пкм.

https://1prime.ru/20250605/aeroflot-858227704.html

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россия, аэрофлот