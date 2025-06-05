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Эксперт сообщил о возможных компенсационных мерах по замороженным активам
Эксперт сообщил о возможных компенсационных мерах по замороженным активам - 05.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт сообщил о возможных компенсационных мерах по замороженным активам
ЦБ РФ может готовить новые контрсанкционные меры, связанные с компенсациями по заблокированным активам российских инвесторов, возможно, даже с использованием... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:33+0300
2025-06-05T13:33+0300
2025-06-05T13:33+0300
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банк россии
замороженные российские активы
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ может готовить новые контрсанкционные меры, связанные с компенсациями по заблокированным активам российских инвесторов, возможно, даже с использованием денежных средств со счетов типа "С", прокомментировал РИА Новости адвокат адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко. В конце мая Банк России направил запрос российским брокерам и управляющим компаниям на предоставление информации о том, сколько средств их клиентов осталось заблокировано после компенсационных выплат в рамках указа президента №665, написало в четверг РБК. Согласно этому указу, российские инвесторы могут получать выплаты (доход) по иностранным ценным бумагам, которые заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в иностранных депозитариях, за счет невостребованных выплат Минфина РФ по еврооблигациям. "Выплаты производятся за счет части средств на счетах типа "И", на которые Минфин РФ в рамках графика обслуживания долга зачисляет выплаты по своим еврооблигациям. У инвесторов, держащих еврооблигации Минфина в иностранной инфраструктуре, есть возможность в течение 90 дней со дня платежа Минфина включиться в реестр держателей, который ведет НРД, чтобы получить выплаты в рублях. Невостребованные рубли со счета типа "И" идут на выплаты по иностранным бумагам", - пояснил юрист. "Запрос ЦБ брокерам может означать, что регулятор разрабатывает новые контрсанкционные меры, связанные с компенсациями по заблокированным активам российских инвесторов. Первым на ум приходит расширение сферы действия указа №665. Еще один возможный вариант – изъятие денежных средств со счетов типа "С" с возможностью установления компенсации владельцам этих денежных средств из активов на счете НРД в Euroclear", - говорит Бойко. В то же время при использовании денежных средств со счетов типа "С" нужно соблюдать осторожность, учитывая то, что на них хранится и значительное количество средств, принадлежащих российским резидентам, добавил юрист. РИА Новости направило запрос в ЦБ РФ. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
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финансы, банки, россия, банк россии, замороженные российские активы
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России, замороженные российские активы
Эксперт сообщил о возможных компенсационных мерах по замороженным активам
Бойко: ЦБ может готовить новые контрсанкции по заблокированным активам россиян
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ЦБ РФ может готовить новые контрсанкционные меры, связанные с компенсациями по заблокированным активам российских инвесторов, возможно, даже с использованием денежных средств со счетов типа "С", прокомментировал РИА Новости адвокат адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко.
В конце мая Банк России направил запрос российским брокерам и управляющим компаниям на предоставление информации о том, сколько средств их клиентов осталось заблокировано после компенсационных выплат в рамках указа президента №665, написало в четверг РБК. Согласно этому указу, российские инвесторы могут получать выплаты (доход) по иностранным ценным бумагам, которые заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в иностранных депозитариях, за счет невостребованных выплат Минфина РФ по еврооблигациям.
"Выплаты производятся за счет части средств на счетах типа "И", на которые Минфин РФ в рамках графика обслуживания долга зачисляет выплаты по своим еврооблигациям. У инвесторов, держащих еврооблигации Минфина в иностранной инфраструктуре, есть возможность в течение 90 дней со дня платежа Минфина включиться в реестр держателей, который ведет НРД, чтобы получить выплаты в рублях. Невостребованные рубли со счета типа "И" идут на выплаты по иностранным бумагам", - пояснил юрист.
"Запрос ЦБ брокерам может означать, что регулятор разрабатывает новые контрсанкционные меры, связанные с компенсациями по заблокированным активам российских инвесторов. Первым на ум приходит расширение сферы действия указа №665. Еще один возможный вариант – изъятие денежных средств со счетов типа "С" с возможностью установления компенсации владельцам этих денежных средств из активов на счете НРД в Euroclear", - говорит Бойко.
В то же время при использовании денежных средств со счетов типа "С" нужно соблюдать осторожность, учитывая то, что на них хранится и значительное количество средств, принадлежащих российским резидентам, добавил юрист.
РИА Новости направило запрос в ЦБ РФ.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
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