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Российский рынок акций в четверг остается около уровня закрытия среды
Российский рынок акций в четверг остается около уровня закрытия среды - 05.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в четверг остается около уровня закрытия среды
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии практически не меняется, оставаясь около уровня закрытия среды, следует из данных Московской биржи. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T07:53+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии практически не меняется, оставаясь около уровня закрытия среды, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск символически увеличивался на 0,01%, до 2837,04 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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мосбиржа, рынок, акции, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, Рынок, Акции, российский рынок акций
Российский рынок акций в четверг остается около уровня закрытия среды
Российский рынок акций в начале утренней сессии стабилизируется около закрытия среды
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии практически не меняется, оставаясь около уровня закрытия среды, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск символически увеличивался на 0,01%, до 2837,04 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в среду днем