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Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост, ожидая заседания ЦБ

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост, ожидая заседания ЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост, ожидая заседания ЦБ

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в четверг днем, ожидая позитивных новостей от завтрашнего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:02+0300

2025-06-05T16:02+0300

2025-06-05T16:02+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост в четверг днем, ожидая позитивных новостей от завтрашнего заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.54 мск рос на 0,61% до 2 853,9 пункта. Августовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,03%, до 65,54 доллара за баррель. Сегодня после старта основной сессии наши фондовые индикаторы ощутимо сдали позиции, но вскоре возобновили подъем и переписали дневной максимум, сейчас наш рынок находится в хорошем плюсе, делится Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Накануне заседания Банка России на российском рынке акций традиционный "день тишины". Активность инвесторов и торговые обороты пониженные, а индекс Мосбиржи движется в узком диапазоне – между значениями 2830-2860 пунктов", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня пытались развить сдержанный рост и находились немногим ниже сопротивлений 2 870 пунктов и 1 155 пунктов соответственно, покупки в РФ были вызваны ожиданиями дивидендов, новостями о вчерашних переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, а также надеждами на завтрашнее смягчение тона ЦБ РФ, добавила Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал". "Положительно была воспринята информация Росстата о замедлении инфляции за неделю по 2 июня. Это повышает вероятность снижения ставки в пятницу. Сегодня инвесторы также ждут данных о международных резервах ЦБ и бюджетном балансе", - отметила Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Рынок продолжает расти на ожиданиях смягчения риторики ЦБ либо снижения ставки завтра. Геополитика отошла пока на второй план. Соответственно, в большем фокусе сейчас акции, имеющие высокую чувствительность к ставке – либо с высокой долговой нагрузкой - как "Мечел", например, или "АФК Система", либо "акции роста" - как Ozon, технологические компании", - добавляет Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-Капитал". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "Вуш холдинга" (+7,16%), ОГК-2 (+4,41%), расписки Ozon (+4,14%), акции ТГК-1 (+3,16%), МТС (+2,74%). "Бумаги "Норникеля" и ММК остаются под давлением из-за отказа от дивидендных выплат, а также снижения цен на металлы", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения акции "Норникеля" (-1,19%), ММК (-0,90%), "Алросы" (-0,64%), "Русснефти" (-0,36%), "Интер РАО" (-0,23%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает окончание основной торговой сессии в диапазоне 2800-2900 пунктов. Гудым из ФГ "Финам" ожидает закрытия в "зеленой зоне". Ближайшей целью роста фондового индикатора остается сильное техническое препятствие, которое находится в районе уровня 2 900 пунктов, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу ожидаем рост волатильности на фондовом рынке, а направление его движения, соответственно, будет определено решением Центробанка РФ по ключевой ставке и последующими комментариями регулятора", - отмечает Муштаков из ИК "Риком-траст".

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рынок, торги, мосбиржа, российский рынок акций