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В Альфа-банке предупредили о росте цен на алюминий в США - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Альфа-банке предупредили о росте цен на алюминий в США
В Альфа-банке предупредили о росте цен на алюминий в США - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Альфа-банке предупредили о росте цен на алюминий в США
США очень сильно зависимы от импорта алюминия, поэтому повышение пошлин на его ввоз могут вызвать рост цен на металл и разгон инфляционных ожиданий в стране,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T06:15+0300
2025-06-05T06:15+0300
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экономика
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сша
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. США очень сильно зависимы от импорта алюминия, поэтому повышение пошлин на его ввоз могут вызвать рост цен на металл и разгон инфляционных ожиданий в стране, заявил РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. В конце мая американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости повышения пошлины в отношении импорта стали и алюминия в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. В минувший вторник Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50%. "Первоначальный 25% тариф, действующий с 12 марта, уже вызвал напряженность в алюминиевом секторе США … При введении тарифов американские потребители столкнутся с ростом цен на металл, что ведет к росту инфляционных ожиданий в США", - прокомментировал повышение импортных пошлин до 50% Красноженов. Эксперт уточнил, что введение пошлин привело к росту региональной премии на алюминий в США, которую потребители платят дополнительно к биржевой цене на металл. Физическая (региональная) премия на алюминий в США выросла до 1279 долларов за тонну, что на 164% выше, чем с начала 2025 года. "Столь сильный рост премии обусловлен сильной зависимостью США от импорта", - объяснил аналитик. По его словам, сейчас в США работают только 4 из 13 алюминиевых заводов. Основная проблема производителей крылатого металла в Америке – это высокие затраты на электроэнергию, которые составляют более 40% себестоимости. При этом мощности США достаточно энергоемки и технологически устарели, так как самые новые заводы по производству первичного алюминия в стране были введены в строй 45 лет назад. Основным экспортером первичного алюминия в США является Канада, которая экспортировала 2,7 миллиона тонн металла в прошлом году - более 50% от общего объема. "Введение тарифов вынуждает экспортеров перенаправлять объемы на другие рынки, что приводит к давлению на региональные премии в Азии и Европе", - заключил Красноженов.
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рынок, мировая экономика, сша, москва, канада, дональд трамп, альфа-банк
Рынок, Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, КАНАДА, Дональд Трамп, Альфа-банк
06:15 05.06.2025
 
В Альфа-банке предупредили о росте цен на алюминий в США

Аналитик Красноженов: повышение пошлин на импорт алюминия может вызвать рост цен на металл

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. США очень сильно зависимы от импорта алюминия, поэтому повышение пошлин на его ввоз могут вызвать рост цен на металл и разгон инфляционных ожиданий в стране, заявил РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
В конце мая американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости повышения пошлины в отношении импорта стали и алюминия в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. В минувший вторник Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50%.
"Первоначальный 25% тариф, действующий с 12 марта, уже вызвал напряженность в алюминиевом секторе США … При введении тарифов американские потребители столкнутся с ростом цен на металл, что ведет к росту инфляционных ожиданий в США", - прокомментировал повышение импортных пошлин до 50% Красноженов.
Эксперт уточнил, что введение пошлин привело к росту региональной премии на алюминий в США, которую потребители платят дополнительно к биржевой цене на металл. Физическая (региональная) премия на алюминий в США выросла до 1279 долларов за тонну, что на 164% выше, чем с начала 2025 года. "Столь сильный рост премии обусловлен сильной зависимостью США от импорта", - объяснил аналитик.
По его словам, сейчас в США работают только 4 из 13 алюминиевых заводов. Основная проблема производителей крылатого металла в Америке – это высокие затраты на электроэнергию, которые составляют более 40% себестоимости. При этом мощности США достаточно энергоемки и технологически устарели, так как самые новые заводы по производству первичного алюминия в стране были введены в строй 45 лет назад.
Основным экспортером первичного алюминия в США является Канада, которая экспортировала 2,7 миллиона тонн металла в прошлом году - более 50% от общего объема. "Введение тарифов вынуждает экспортеров перенаправлять объемы на другие рынки, что приводит к давлению на региональные премии в Азии и Европе", - заключил Красноженов.
 
ЭкономикаРынокМировая экономикаСШАМОСКВАКАНАДАДональд ТрампАльфа-банк
 
 
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