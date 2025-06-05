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Канада, ОАЭ и Индия сократили экспорт алюминия в США до минимума за год

Канада, ОАЭ и Индия сократили экспорт алюминия в США до минимума за год - 05.06.2025, ПРАЙМ

Канада, ОАЭ и Индия сократили экспорт алюминия в США до минимума за год

США в апреле сократили импорт алюминия до минимума за год, при этом основной вклад внесло сокращение закупок у основных поставщиков - Канады, ОАЭ, Индии и... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T17:22+0300

2025-06-05T17:22+0300

2025-06-05T17:22+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. США в апреле сократили импорт алюминия до минимума за год, при этом основной вклад внесло сокращение закупок у основных поставщиков - Канады, ОАЭ, Индии и Аргентины, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Штаты с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. Если еще в марте закупки США алюминия за рубежом выросли сразу на 19%, то в апреле они, наоборот, просели - за месяц на 21%, составив минимальные с марта прошлого года 2,2 миллиарда долларов. Главным образом падение пришлось на главного поставщика, Канаду, чьи продажи за месяц уменьшились более чем на четверть - до 830,4 миллиона долларов. ОАЭ, которые еще в марте продали в США алюминия на 256,6 миллиона долларов, в апреле заработали только 126 миллионов. Индия сократила продажи в два с половиной раза - до 55,4 миллиона долларов. Самое же серьезное падение пережила Аргентина - сразу в 52 раза, до 1,1 миллиона долларов. При этом сравнительно стабильными остались продажи Мексики (-12%), Южной Кореи (-3%), а Китай даже смог их немного нарастить - на 0,7%. Это же удалось Германии (+4,6%) и Колумбии (в 1,6 раза).

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мировая экономика, сша, канада, оаэ, индия, алюминий