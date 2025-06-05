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Маск заявил, что Трамп не стал бы президентом без его помощи

Маск заявил, что Трамп не стал бы президентом без его помощи - 05.06.2025, ПРАЙМ

Маск заявил, что Трамп не стал бы президентом без его помощи

Американский предприниматель Илон Маск в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что тот не смог бы выиграть президентские выборы без | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T20:33+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что тот не смог бы выиграть президентские выборы без него. Трамп ранее заявил, что разочарован Маском, добавив, что многое для него сделал. "Без меня Трамп проиграл бы выборы... Какая неблагодарность", - написал Маск в соцсети X. Кроме того, по мнению Маска, без него республиканцы не могли бы контролировать обе палаты конгресса. В другой публикации в X Маск заявил, что законопроект Трампа, из-за которого между ними возникли разногласия, ему не показывали, а принят он был "глубокой ночью и так быстро", что практически ни один член конгресса не имел возможности прочитать его. Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его "мерзостью". Маск выступил резко против принятия масштабного бюджетного проекта, продвигаемого президентом Дональдом Трампом. Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Бизнесмен в своих постах отмечал, что законопроект нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США. Также Маск заявлял, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха".

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общество , мировая экономика, сша, москва, дональд трамп