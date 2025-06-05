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В Аргентине проголосовали за увеличение пенсий - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Аргентине проголосовали за увеличение пенсий
В Аргентине проголосовали за увеличение пенсий - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Аргентине проголосовали за увеличение пенсий
Депутаты Аргентины на фоне протестов, длящихся не один месяц, проголосовали за увеличение пенсий, следует из решения нижней палаты парламента. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T05:12+0300
2025-06-05T05:12+0300
экономика
общество
мировая экономика
аргентина
буэнос-айрес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - ПРАЙМ. Депутаты Аргентины на фоне протестов, длящихся не один месяц, проголосовали за увеличение пенсий, следует из решения нижней палаты парламента. Каждую среду в центре Буэнос-Айреса на протяжении длительного времени собираются пенсионеры и поддерживающие их граждане, требуя лучших условий жизни и увеличения пособий для пожилых людей. "При 142 голосах "за", 67 "против" и "19" воздержавшихся одобряется... увеличение пенсий", - говорится в сообщении парламента в X. Речь идёт об индексации на 7,2%, что повлечет за собой дополнительные расходы бюджета. Данная инициатива теперь поступит на рассмотрение сената Аргентины. Вместе с тем президент Аргентины Хавьер Милей уже предупредил, что наложит вето на законопроект, если тот будет поддержан верхней палатой парламента. "Надеемся, что сенаторы не поддержат эту популистскую демагогию, но в любом случае наше обязательство не пропустить то, что угрожает бездефицитному бюджету", - написал президент в X. В сентябре 2024 года Милей уже наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожал дестабилизировать бюджет страны.
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общество , мировая экономика, аргентина, буэнос-айрес
Экономика, Общество , Мировая экономика, АРГЕНТИНА, БУЭНОС-АЙРЕС
05:12 05.06.2025
 
В Аргентине проголосовали за увеличение пенсий

Парламент Аргентины проголосовал за увеличение пенсий на фоне протестов

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - ПРАЙМ. Депутаты Аргентины на фоне протестов, длящихся не один месяц, проголосовали за увеличение пенсий, следует из решения нижней палаты парламента.
Каждую среду в центре Буэнос-Айреса на протяжении длительного времени собираются пенсионеры и поддерживающие их граждане, требуя лучших условий жизни и увеличения пособий для пожилых людей.
"При 142 голосах "за", 67 "против" и "19" воздержавшихся одобряется... увеличение пенсий", - говорится в сообщении парламента в X.
Речь идёт об индексации на 7,2%, что повлечет за собой дополнительные расходы бюджета. Данная инициатива теперь поступит на рассмотрение сената Аргентины.
Вместе с тем президент Аргентины Хавьер Милей уже предупредил, что наложит вето на законопроект, если тот будет поддержан верхней палатой парламента.
"Надеемся, что сенаторы не поддержат эту популистскую демагогию, но в любом случае наше обязательство не пропустить то, что угрожает бездефицитному бюджету", - написал президент в X.
В сентябре 2024 года Милей уже наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожал дестабилизировать бюджет страны.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаАРГЕНТИНАБУЭНОС-АЙРЕС
 
 
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