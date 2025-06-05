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Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за четыре месяца вырос

Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за четыре месяца вырос - 05.06.2025, ПРАЙМ

Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за четыре месяца вырос

Товарооборот Азербайджана со странами СНГ за первые четыре месяца текущего года увеличился на 43%, заявил премьер-министр республики Али Асадов. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:54+0300

2025-06-05T16:54+0300

2025-06-05T16:54+0300

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БАКУ, 5 июн – ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана со странами СНГ за первые четыре месяца текущего года увеличился на 43%, заявил премьер-министр республики Али Асадов. По данным пресс-службы азербайджанского кабмина, Асадов в четверг выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе. "Азербайджан придает важное значение дальнейшему расширению торгово-экономических связей с государствами - членами СНГ. В этой связи хотелось бы отметить сохранение положительной динамики товарооборота Азербайджана со странами Содружества, который в 2024 году вырос на 7%. По итогам четырех месяцев текущего года наблюдается рост товарооборота в 43%", - сказал азербайджанский премьер. Согласно расчетам на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2024 году товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос на более чем 7%, или на 506,675 миллиона долларов в годовом исчислении. Товарооборот по итогам 2024 года составил почти 7 миллиардов долларов, а его удельный вес в общем внешнеторговом обороте – 14,55%.

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россия, азербайджан, баку, душанбе, снг