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Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за четыре месяца вырос
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за четыре месяца вырос - 05.06.2025, ПРАЙМ
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за четыре месяца вырос
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ за первые четыре месяца текущего года увеличился на 43%, заявил премьер-министр республики Али Асадов. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T16:54+0300
2025-06-05T16:54+0300
2025-06-05T16:54+0300
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БАКУ, 5 июн – ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана со странами СНГ за первые четыре месяца текущего года увеличился на 43%, заявил премьер-министр республики Али Асадов. По данным пресс-службы азербайджанского кабмина, Асадов в четверг выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе. "Азербайджан придает важное значение дальнейшему расширению торгово-экономических связей с государствами - членами СНГ. В этой связи хотелось бы отметить сохранение положительной динамики товарооборота Азербайджана со странами Содружества, который в 2024 году вырос на 7%. По итогам четырех месяцев текущего года наблюдается рост товарооборота в 43%", - сказал азербайджанский премьер. Согласно расчетам на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2024 году товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос на более чем 7%, или на 506,675 миллиона долларов в годовом исчислении. Товарооборот по итогам 2024 года составил почти 7 миллиардов долларов, а его удельный вес в общем внешнеторговом обороте – 14,55%.
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Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, Душанбе, СНГ
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос за четыре месяца вырос
Асадов: товарооборот Азербайджана со странами СНГ за четыре месяца вырос на 43%
БАКУ, 5 июн – ПРАЙМ. Товарооборот Азербайджана со странами СНГ за первые четыре месяца текущего года увеличился на 43%, заявил премьер-министр республики Али Асадов.
По данным пресс-службы азербайджанского кабмина, Асадов в четверг выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе.
"Азербайджан придает важное значение дальнейшему расширению торгово-экономических связей с государствами - членами СНГ. В этой связи хотелось бы отметить сохранение положительной динамики товарооборота Азербайджана со странами Содружества, который в 2024 году вырос на 7%. По итогам четырех месяцев текущего года наблюдается рост товарооборота в 43%", - сказал азербайджанский премьер.
Согласно расчетам на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2024 году товарооборот Азербайджана со странами СНГ вырос на более чем 7%, или на 506,675 миллиона долларов в годовом исчислении. Товарооборот по итогам 2024 года составил почти 7 миллиардов долларов, а его удельный вес в общем внешнеторговом обороте – 14,55%.
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