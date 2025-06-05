Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе после выхода данных по экономике КНР - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/atr-858210376.html
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе после выхода данных по экономике КНР
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе после выхода данных по экономике КНР - 05.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе после выхода данных по экономике КНР
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в четверг утром после публикации окончательной оценки... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:25+0300
2025-06-05T08:25+0300
экономика
атр
рынок
торги
акции
азиатско-тихоокеанский регион
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/27/841352770_0:58:2048:1211_1920x0_80_0_0_0de0b70f0b2c47aca2da9982cc3ca16d.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в четверг утром после публикации окончательной оценки показателей деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08%, до 3 378,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 001,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,52%, до 23 777 пунктов, австралийский S&amp;P/ASX 200 снижался на 0,12%, до 8 531,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, до 37 556 пунктов, южнокорейский KOSPI поднимался на 1,21%, до 2 804,32 пункта. Рынки обратили внимание на публикацию экономической статистики по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, поднялся, по окончательной оценке, в мае до 51,1 пункта с 50,7 пункта в апреле, что совпало с предварительными данными. Композитный индекс PMI Китая, по окончательным данным, в мае опустился до 49,6 пункта с апрельских 51,1 пункта, предварительно показатель оценивался на уровне 50,7 пункта. Трейдеры также находятся в ожидании дальнейших шагов Китая и США в области торговой политики. В среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о том, что с председателем КНР Си Цзиньпином сложно договориться, заявил, что позиция Пекина по вопросу развития китайско-американских отношений последовательна.
https://1prime.ru/20250605/aktsii-858209059.html
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/27/841352770_101:0:1925:1368_1920x0_80_0_0_743dc382373d32d6c9afc1cb989a004f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
атр, рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, АТР, Рынок, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион
08:25 05.06.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе после выхода данных по экономике КНР

Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода окончательных данных по экономике КНР

CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в четверг утром после публикации окончательной оценки показателей деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08%, до 3 378,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 001,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,52%, до 23 777 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,12%, до 8 531,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, до 37 556 пунктов, южнокорейский KOSPI поднимался на 1,21%, до 2 804,32 пункта.
Рынки обратили внимание на публикацию экономической статистики по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, поднялся, по окончательной оценке, в мае до 51,1 пункта с 50,7 пункта в апреле, что совпало с предварительными данными.
Композитный индекс PMI Китая, по окончательным данным, в мае опустился до 49,6 пункта с апрельских 51,1 пункта, предварительно показатель оценивался на уровне 50,7 пункта.
Трейдеры также находятся в ожидании дальнейших шагов Китая и США в области торговой политики. В среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о том, что с председателем КНР Си Цзиньпином сложно договориться, заявил, что позиция Пекина по вопросу развития китайско-американских отношений последовательна.
Котировки, сток
Российский рынок акций в четверг остается около уровня закрытия среды
07:53
 
ЭкономикаАТРРынокТоргиАкцииАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала