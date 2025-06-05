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Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе после выхода данных по экономике КНР

Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе после выхода данных по экономике КНР - 05.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются в плюсе после выхода данных по экономике КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в четверг утром после публикации окончательной оценки... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T08:25+0300

2025-06-05T08:25+0300

2025-06-05T08:25+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно торгуются в плюсе в четверг утром после публикации окончательной оценки показателей деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,08%, до 3 378,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,12%, до 2 001,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,52%, до 23 777 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,12%, до 8 531,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, до 37 556 пунктов, южнокорейский KOSPI поднимался на 1,21%, до 2 804,32 пункта. Рынки обратили внимание на публикацию экономической статистики по Китаю. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, поднялся, по окончательной оценке, в мае до 51,1 пункта с 50,7 пункта в апреле, что совпало с предварительными данными. Композитный индекс PMI Китая, по окончательным данным, в мае опустился до 49,6 пункта с апрельских 51,1 пункта, предварительно показатель оценивался на уровне 50,7 пункта. Трейдеры также находятся в ожидании дальнейших шагов Китая и США в области торговой политики. В среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о том, что с председателем КНР Си Цзиньпином сложно договориться, заявил, что позиция Пекина по вопросу развития китайско-американских отношений последовательна.

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атр, рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион