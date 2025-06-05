Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/atr-858223086.html
Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов
Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов - 05.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном выросли после публикации макростатистики, на фоне ожиданий по торговле и... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:33+0300
2025-06-05T12:33+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном выросли после публикации макростатистики, на фоне ожиданий по торговле и новостей внутренней политики, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% - до 3 384,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,53%, до 2 010,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,07%, до 23 906,97 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49% - до 2 812,05 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 снизился на 0,03%, до 8 538,9 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,51%, до 37 554,49 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику четверга. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, вырос в мае до 51,1 пункта с 50,7 пункта в апреле, что совпало с прогнозом. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая, по версии Caixin, в то же время снизился до 49,6 пункта с 51,1 пункта ранее, что оказалось меньше прогноза в 50,7 пункта. ВВП Южной Кореи в первом квартале показал нулевую динамику в годовом выражении, предварительно ожидалось снижение на 0,1%; в квартальном выражении снижение составило 0,2%, как и ожидалось ранее. Экспорт Австралии в апреле к марту сократился на 2,4%, импорт – вырос на 1,1%. Южнокорейский индекс KOSPI продолжил подниматься на фоне новостей внутренней политики. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах 3 июня. Политик получил 49,42% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны. Инвесторы также продолжают следить за новостями торговли. В среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о том, что с председателем КНР Си Цзиньпином сложно договориться, заявил, что позиция Пекина по вопросу развития китайско-американских отношений последовательна.
https://1prime.ru/20250605/aktsii-858209059.html
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_f58f093d0eb85eca2b375cd5f0334311.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
12:33 05.06.2025
 
Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов

Фондовые индексы АТР выросли после выхода макростатистики и на фоне других факторов

Биржи АТР
Биржи АТР
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном выросли после публикации макростатистики, на фоне ожиданий по торговле и новостей внутренней политики, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% - до 3 384,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,53%, до 2 010,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,07%, до 23 906,97 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49% - до 2 812,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,03%, до 8 538,9 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,51%, до 37 554,49 пункта.
Инвесторы обратили внимание на макростатистику четверга. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, вырос в мае до 51,1 пункта с 50,7 пункта в апреле, что совпало с прогнозом. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая, по версии Caixin, в то же время снизился до 49,6 пункта с 51,1 пункта ранее, что оказалось меньше прогноза в 50,7 пункта.
ВВП Южной Кореи в первом квартале показал нулевую динамику в годовом выражении, предварительно ожидалось снижение на 0,1%; в квартальном выражении снижение составило 0,2%, как и ожидалось ранее. Экспорт Австралии в апреле к марту сократился на 2,4%, импорт – вырос на 1,1%.
Южнокорейский индекс KOSPI продолжил подниматься на фоне новостей внутренней политики. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах 3 июня. Политик получил 49,42% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны.
Инвесторы также продолжают следить за новостями торговли. В среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о том, что с председателем КНР Си Цзиньпином сложно договориться, заявил, что позиция Пекина по вопросу развития китайско-американских отношений последовательна.
Котировки, сток
Российский рынок акций в четверг остается около уровня закрытия среды
07:53
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала