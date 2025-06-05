https://1prime.ru/20250605/atr-858223086.html

Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов

Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов - 05.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР увеличились на фоне ряда факторов

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном выросли после публикации макростатистики, на фоне ожиданий по торговле и... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T12:33+0300

2025-06-05T12:33+0300

2025-06-05T12:33+0300

экономика

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азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном выросли после публикации макростатистики, на фоне ожиданий по торговле и новостей внутренней политики, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,23% - до 3 384,1 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,53%, до 2 010,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,07%, до 23 906,97 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,49% - до 2 812,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,03%, до 8 538,9 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,51%, до 37 554,49 пункта. Инвесторы обратили внимание на макростатистику четверга. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии издания Caixin, вырос в мае до 51,1 пункта с 50,7 пункта в апреле, что совпало с прогнозом. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая, по версии Caixin, в то же время снизился до 49,6 пункта с 51,1 пункта ранее, что оказалось меньше прогноза в 50,7 пункта. ВВП Южной Кореи в первом квартале показал нулевую динамику в годовом выражении, предварительно ожидалось снижение на 0,1%; в квартальном выражении снижение составило 0,2%, как и ожидалось ранее. Экспорт Австралии в апреле к марту сократился на 2,4%, импорт – вырос на 1,1%. Южнокорейский индекс KOSPI продолжил подниматься на фоне новостей внутренней политики. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен официально приступил к исполнению своих пятилетних обязанностей в среду после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подтвердила его победу на выборах 3 июня. Политик получил 49,42% голосов. Он вступил в должность немедленно, без переходного периода, так как был избран в результате внеочередных выборов, прошедших из-за импичмента предыдущего лидера страны. Инвесторы также продолжают следить за новостями торговли. В среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о том, что с председателем КНР Си Цзиньпином сложно договориться, заявил, что позиция Пекина по вопросу развития китайско-американских отношений последовательна.

https://1prime.ru/20250605/aktsii-858209059.html

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион