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Alaska Airlines отменяет авиарейсы из-за пошлин Трампа, сообщили СМИ
Alaska Airlines отменяет авиарейсы из-за пошлин Трампа, сообщили СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Alaska Airlines отменяет авиарейсы из-за пошлин Трампа, сообщили СМИ
Американская авиакомпания Alaska Airlines вынуждена отменять по 14 рейсов в день из-за нежелания принимать доставку двух новых самолетов из Бразилии в связи с... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:17+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американская авиакомпания Alaska Airlines вынуждена отменять по 14 рейсов в день из-за нежелания принимать доставку двух новых самолетов из Бразилии в связи с повышенными импортными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление авиакомпании. "Авиакомпания заявила, что не сможет сразу принять доставку двух самолетов Embraer 175 для региональных линий во избежание дополнительных расходов, связанных с пошлинами... Alaska (Airlines - ред.) заявила, что без новых самолетов им придется отменять по 14 рейсов в день до конца июля", - сообщает телеканал. По данным CBS, самолеты должны были быть доставлены в мае из Бразилии. Как отмечает телеканал, в отношении импорта из Бразилии в США действует пошлина в 10%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в конце мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнял телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Позднее апелляционный суд восстановил действие указов.
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сша, дональд трамп, авиакомпании, авиарейсы, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, авиакомпании, авиарейсы, пошлины
Alaska Airlines отменяет авиарейсы из-за пошлин Трампа, сообщили СМИ
CBS: Alaska Airlines вынуждена отменять по 14 рейсов в день из-за пошлин Трампа
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американская авиакомпания Alaska Airlines вынуждена отменять по 14 рейсов в день из-за нежелания принимать доставку двух новых самолетов из Бразилии в связи с повышенными импортными пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление авиакомпании.
"Авиакомпания заявила, что не сможет сразу принять доставку двух самолетов Embraer 175 для региональных линий во избежание дополнительных расходов, связанных с пошлинами... Alaska (Airlines - ред.) заявила, что без новых самолетов им придется отменять по 14 рейсов в день до конца июля", - сообщает телеканал.
По данным CBS, самолеты должны были быть доставлены в мае из Бразилии. Как отмечает телеканал, в отношении импорта из Бразилии в США действует пошлина в 10%.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США в конце мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнял телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Позднее апелляционный суд восстановил действие указов.
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