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Американская Procter & Gamble планирует сократить до семи тысяч сотрудников - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Американская Procter & Gamble планирует сократить до семи тысяч сотрудников
Американская Procter & Gamble планирует сократить до семи тысяч сотрудников - 05.06.2025, ПРАЙМ
Американская Procter & Gamble планирует сократить до семи тысяч сотрудников
Американская Procter & Gamble (P&G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, намерена сократить до 7 тысяч сотрудников в ближайшие два... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:34+0300
2025-06-05T11:34+0300
экономика
бизнес
p&g
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американская Procter &amp; Gamble (P&amp;G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, намерена сократить до 7 тысяч сотрудников в ближайшие два финансовых года, или 6,5% персонала, следует из сообщения компании. "P&amp;G планирует сократить до 7 000 непроизводственных должностей, или около 15% от общего числа сотрудников, занятых в непроизводственной сфере, в течение следующих двух лет", - говорится в релизе. Штат компании, по последним ее данным (на 30 июня 2024 года), составляет 108 тысяч сотрудников, таким образом, сокращения затронут до 6,5% всего персонала. Уточняется, что планы будут реализованы за два фингода. Предыдущий, 2023-2024 фингод, закончился 30 июня 2024 года. Procter &amp; Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах.
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бизнес, p&g
Экономика, Бизнес, P&G
11:34 05.06.2025
 
Американская Procter & Gamble планирует сократить до семи тысяч сотрудников

Procter & Gamble хочет сократить до 7 тысяч сотрудников в ближайшие два фингода

"Анатомия протеста" ударила по Procter & Gamble
Анатомия протеста ударила по Procter & Gamble
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Американская Procter & Gamble (P&G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, намерена сократить до 7 тысяч сотрудников в ближайшие два финансовых года, или 6,5% персонала, следует из сообщения компании.
"P&G планирует сократить до 7 000 непроизводственных должностей, или около 15% от общего числа сотрудников, занятых в непроизводственной сфере, в течение следующих двух лет", - говорится в релизе. Штат компании, по последним ее данным (на 30 июня 2024 года), составляет 108 тысяч сотрудников, таким образом, сокращения затронут до 6,5% всего персонала.
Уточняется, что планы будут реализованы за два фингода. Предыдущий, 2023-2024 фингод, закончился 30 июня 2024 года.
Procter & Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах.
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