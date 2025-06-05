https://1prime.ru/20250605/bljuda-858207273.html

Названы самые популярные летние блюда у россиян

Названы самые популярные летние блюда у россиян - 05.06.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные летние блюда у россиян

Мужчины в России чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у прекрасного пола, а вот шашлыки любят все одинаково, выяснили для РИА Новости... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T03:17+0300

2025-06-05T03:17+0300

2025-06-05T03:17+0300

бизнес

общество

москва

superjob

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858207273.jpg?1749082664

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Мужчины в России чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у прекрасного пола, а вот шашлыки любят все одинаково, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Самым популярным летним блюдом у россиян оказалась окрошка. Об этом рассказали 4 из 10 опрошенных. На втором месте — шашлык (36%). Свекольник выбрали только 4%. Еще 19% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое", - сказано в исследовании, для которого опросили 1600 респондентов. По сравнению с 2023 годом летние кулинарные пристрастия россиян практически не изменились, отмечают аналитики. "Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины — 37 и 36% голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола (42% против 38% среди женщин). А вот свекольник россиянки выбирали чаще мужчин (8% против 1%)", - также выяснилось в ходе исследования. Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку (46%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (56%). С ростом уровня доходов растет любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается, отметили аналитики.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, superjob