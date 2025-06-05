Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250605/britaniya-858211033.html
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов - 05.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов
ФСБ России разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. Ключевые заявления... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:37+0300
2025-06-05T08:37+0300
политика
великобритания
фсб
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ФСБ России разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. Ключевые заявления спецслужбы — в материале агентства ПРАЙМ.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ БОЛЬШИНСТВА МИРОВЫХ КРИЗИСОВ - ФСБФСБ: АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛОНДОН ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИХ АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ДРУГИХ СТРАНЗНАЧИМОСТЬ "БРИТАНСКОГО СОВЕТА" КАК ИНСТРУМЕНТА ВЛИЯНИЯ ЛОНДОНА СТОЛЬ ВЫСОКА, ЧТО ЕГО ИНТЕРЕСЫ ПРОДВИГАЕТ ВСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА БРИТАНИИ - ФСБНЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОТДЕЛЕНИЕ "БРИТАНСКОГО СОВЕТА" В РФ БЫЛО ЗАКРЫТО, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЛА ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ С ПОЗИЦИЙ ДРУГИХ СТРАН - ФСБФСБ: НЕ ИСКЛЮЧАЕМ, ЧТО "БРИТАНСКИЙ СОВЕТ" ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ В РФ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН "ВТЕМНУЮ"ФСБ: СТРАНЫ, ДОПУСКАЮЩИЕ У СЕБЯ РАБОТУ ТАКИХ СТРУКТУР, КАК "БРИТАНСКИЙ СОВЕТ", РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ КОНТРОЛЬ НАД СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ У СЕБЯ
https://1prime.ru/20250603/ukraina-858152455.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_9f58e8d2ef340f23d2aa9e1d380de15c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, фсб, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФСБ, РОССИЯ
08:37 05.06.2025
 
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов

ФСБ: Лондон использует своих агентов влияния для вмешательства в дела других государств

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ФСБ России разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. Ключевые заявления спецслужбы — в материале агентства ПРАЙМ.
  • Великобритания является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн, Лондон ослабляет и своих ближайших союзников;
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ БОЛЬШИНСТВА МИРОВЫХ КРИЗИСОВ - ФСБ
ФСБ: АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛОНДОН ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИХ АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ДРУГИХ СТРАН
ЗНАЧИМОСТЬ "БРИТАНСКОГО СОВЕТА" КАК ИНСТРУМЕНТА ВЛИЯНИЯ ЛОНДОНА СТОЛЬ ВЫСОКА, ЧТО ЕГО ИНТЕРЕСЫ ПРОДВИГАЕТ ВСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА БРИТАНИИ - ФСБ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОТДЕЛЕНИЕ "БРИТАНСКОГО СОВЕТА" В РФ БЫЛО ЗАКРЫТО, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЛА ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ С ПОЗИЦИЙ ДРУГИХ СТРАН - ФСБ
ФСБ: НЕ ИСКЛЮЧАЕМ, ЧТО "БРИТАНСКИЙ СОВЕТ" ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ В РФ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН "ВТЕМНУЮ"
ФСБ: СТРАНЫ, ДОПУСКАЮЩИЕ У СЕБЯ РАБОТУ ТАКИХ СТРУКТУР, КАК "БРИТАНСКИЙ СОВЕТ", РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ КОНТРОЛЬ НАД СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ У СЕБЯ
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2025
"В пользу Москвы": в Британии узнали, что ждет Украину за теракт против РФ
3 июня, 11:55
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯФСБРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала