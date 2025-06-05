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ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов - 05.06.2025, ПРАЙМ
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов
ФСБ России разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. Ключевые заявления... | 05.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ФСБ России разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. Ключевые заявления спецслужбы — в материале агентства ПРАЙМ.ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ БОЛЬШИНСТВА МИРОВЫХ КРИЗИСОВ - ФСБФСБ: АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛОНДОН ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИХ АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ДРУГИХ СТРАНЗНАЧИМОСТЬ "БРИТАНСКОГО СОВЕТА" КАК ИНСТРУМЕНТА ВЛИЯНИЯ ЛОНДОНА СТОЛЬ ВЫСОКА, ЧТО ЕГО ИНТЕРЕСЫ ПРОДВИГАЕТ ВСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА БРИТАНИИ - ФСБНЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОТДЕЛЕНИЕ "БРИТАНСКОГО СОВЕТА" В РФ БЫЛО ЗАКРЫТО, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЛА ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ С ПОЗИЦИЙ ДРУГИХ СТРАН - ФСБФСБ: НЕ ИСКЛЮЧАЕМ, ЧТО "БРИТАНСКИЙ СОВЕТ" ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ В РФ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН "ВТЕМНУЮ"ФСБ: СТРАНЫ, ДОПУСКАЮЩИЕ У СЕБЯ РАБОТУ ТАКИХ СТРУКТУР, КАК "БРИТАНСКИЙ СОВЕТ", РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ КОНТРОЛЬ НАД СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ У СЕБЯ
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФСБ, РОССИЯ
ФСБ назвала Британию источником мировых кризисов
ФСБ: Лондон использует своих агентов влияния для вмешательства в дела других государств
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. ФСБ России разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. Ключевые заявления спецслужбы — в материале агентства ПРАЙМ.
- Великобритания является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн, Лондон ослабляет и своих ближайших союзников;
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ БОЛЬШИНСТВА МИРОВЫХ КРИЗИСОВ - ФСБ
ФСБ: АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ДОКУМЕНТОВ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЛОНДОН ИСПОЛЬЗУЕТ СВОИХ АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ДРУГИХ СТРАН
ЗНАЧИМОСТЬ "БРИТАНСКОГО СОВЕТА" КАК ИНСТРУМЕНТА ВЛИЯНИЯ ЛОНДОНА СТОЛЬ ВЫСОКА, ЧТО ЕГО ИНТЕРЕСЫ ПРОДВИГАЕТ ВСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАШИНА БРИТАНИИ - ФСБ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОТДЕЛЕНИЕ "БРИТАНСКОГО СОВЕТА" В РФ БЫЛО ЗАКРЫТО, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЛА ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ С ПОЗИЦИЙ ДРУГИХ СТРАН - ФСБ
ФСБ: НЕ ИСКЛЮЧАЕМ, ЧТО "БРИТАНСКИЙ СОВЕТ" ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ В РФ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН "ВТЕМНУЮ"
ФСБ: СТРАНЫ, ДОПУСКАЮЩИЕ У СЕБЯ РАБОТУ ТАКИХ СТРУКТУР, КАК "БРИТАНСКИЙ СОВЕТ", РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ КОНТРОЛЬ НАД СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ У СЕБЯ
"В пользу Москвы": в Британии узнали, что ждет Украину за теракт против РФ