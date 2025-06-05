https://1prime.ru/20250605/chen-858207367.html
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию - 05.06.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T04:11+0300
2025-06-05T04:11+0300
2025-06-05T04:11+0300
экономика
мировая экономика
россия
кндр
рф
украина
ким чен ын
сергей шойгу
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858207367.jpg?1749085915
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили, среди прочего, перспективы восстановления Курской области.
"Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора", - передает агентство.
По данным агентства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР и взаимного сотрудничества в разных областях. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке и подтверждено "полное совпадение позиций", передает агентство.
Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия "и впредь будет непременно завоевывать победу" в области защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности.
Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину, правительству, армии и народу России, добавляет ЦТАК.
кндр
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, кндр, рф, украина, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КНДР, РФ, УКРАИНА, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию
ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР и впредь будет поддерживать Россию
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили, среди прочего, перспективы восстановления Курской области.
"Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора", - передает агентство.
По данным агентства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР и взаимного сотрудничества в разных областях. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке и подтверждено "полное совпадение позиций", передает агентство.
Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия "и впредь будет непременно завоевывать победу" в области защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности.
Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину, правительству, армии и народу России, добавляет ЦТАК.