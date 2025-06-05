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Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию - 05.06.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T04:11+0300
2025-06-05T04:11+0300
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ким чен ын
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили, среди прочего, перспективы восстановления Курской области. "Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора", - передает агентство. По данным агентства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР и взаимного сотрудничества в разных областях. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке и подтверждено "полное совпадение позиций", передает агентство. Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия "и впредь будет непременно завоевывать победу" в области защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности. Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину, правительству, армии и народу России, добавляет ЦТАК.
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мировая экономика, россия, кндр, рф, украина, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КНДР, РФ, УКРАИНА, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Владимир Путин
04:11 05.06.2025
 
Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию

ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР и впредь будет поддерживать Россию

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили, среди прочего, перспективы восстановления Курской области.
"Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора", - передает агентство.
По данным агентства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР и взаимного сотрудничества в разных областях. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке и подтверждено "полное совпадение позиций", передает агентство.
Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия "и впредь будет непременно завоевывать победу" в области защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности.
Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину, правительству, армии и народу России, добавляет ЦТАК.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯКНДРРФУКРАИНАКим Чен ЫнСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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