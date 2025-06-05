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Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию

Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию - 05.06.2025, ПРАЙМ

Ким Чен Ын заверил Шойгу, что КНДР будет "безусловно поддерживать" Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T04:11+0300

2025-06-05T04:11+0300

2025-06-05T04:11+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили, среди прочего, перспективы восстановления Курской области. "Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора", - передает агентство. По данным агентства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР и взаимного сотрудничества в разных областях. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке и подтверждено "полное совпадение позиций", передает агентство. Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия "и впредь будет непременно завоевывать победу" в области защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности. Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину, правительству, армии и народу России, добавляет ЦТАК.

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мировая экономика, россия, кндр, рф, украина, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин