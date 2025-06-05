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В Госдуме призвали охладить ажиотаж вокруг криптовалют
В Госдуме призвали охладить ажиотаж вокруг криптовалют - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали охладить ажиотаж вокруг криптовалют
Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что инвесторам стоит охладить ажиотаж на... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T22:13+0300
2025-06-05T22:13+0300
2025-06-05T22:13+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что инвесторам стоит охладить ажиотаж на фоне растущего интереса к криптовалютам. "На фоне растущего интереса к криптовалютам и множества прогнозов... стоит все же остановиться и охладить ажиотаж. Рост актива на фоне геополитических и монетарных волнений не обязательно является признаком его зрелости или надежности", - сказал Говырин. По его словам, такие стремительные подъемы чаще всего сопровождаются столь же резкими падениями, "особенно, когда актив в значительной степени опирается не на фундаментальные показатели, а на ожидания, эмоции и ограниченность предложения". "Следует учитывать, что биткоин, несмотря на свою популярность, не обладает теми же характеристиками, что традиционные финансовые инструменты. У него нет ни внутренней стоимости в классическом смысле, ни регулирующего центра, ни доходности, основанной на производственной деятельности. Его поведение обусловлено скорее настроениями участников, чем прогнозируемыми потоками наличности. Это делает его уязвимым к макроэкономическим шокам, регуляторным изменениям и технологическим рискам", - добавил депутат ГД. Он отметил, что в условиях, когда экономическая политика США становится более жесткой и усиливается риторика в отношении торговых партнеров, любые колебания доходности на долговом рынке или ожидания по ставкам отражаются на ценах рисковых активов. "Биткоин, не обладая фундаментальной привязкой к реальному сектору, реагирует особенно остро. Он становится не столько инструментом долгосрочного накопления, сколько объектом краткосрочных спекуляций. Даже запуск и рост популярности ETF (биржевых фондов - ред.) на биткоин, которые в теории должны были бы придать инструменту институциональный облик, не меняют базового характера актива: отсутствие привязки к производству, к прибыли, к налоговым поступлениям", - пояснил Говырин. Даже при снижении инфляции, если участники рынка сочтут это сигналом к продолжению мягкой денежной политики, приток средств в рисковые активы может продолжиться. Но это не означает, что фундаментальные свойства актива изменились. Это может означать временную переоценку рисков в условиях низкой доходности альтернативных вложений, добавил Говырин. "Долгосрочный инвестор должен смотреть не на заголовки о взлетах, а на структуру и устойчивость актива. В случае биткоина, пока она строится скорее на вере в него, чем на расчетах", - заключил депутат ГД.
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финансы, россия, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Финансы, РОССИЯ, рынок криптовалюты
В Госдуме призвали охладить ажиотаж вокруг криптовалют
Депутат Говырин призвал инвесторов охладить ажиотаж на фоне роста интереса к криптовалютам
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") заявил РИА Новости, что инвесторам стоит охладить ажиотаж на фоне растущего интереса к криптовалютам.
"На фоне растущего интереса к криптовалютам и множества прогнозов... стоит все же остановиться и охладить ажиотаж. Рост актива на фоне геополитических и монетарных волнений не обязательно является признаком его зрелости или надежности", - сказал Говырин.
По его словам, такие стремительные подъемы чаще всего сопровождаются столь же резкими падениями, "особенно, когда актив в значительной степени опирается не на фундаментальные показатели, а на ожидания, эмоции и ограниченность предложения".
"Следует учитывать, что биткоин, несмотря на свою популярность, не обладает теми же характеристиками, что традиционные финансовые инструменты. У него нет ни внутренней стоимости в классическом смысле, ни регулирующего центра, ни доходности, основанной на производственной деятельности. Его поведение обусловлено скорее настроениями участников, чем прогнозируемыми потоками наличности. Это делает его уязвимым к макроэкономическим шокам, регуляторным изменениям и технологическим рискам", - добавил депутат ГД.
Он отметил, что в условиях, когда экономическая политика США становится более жесткой и усиливается риторика в отношении торговых партнеров, любые колебания доходности на долговом рынке или ожидания по ставкам отражаются на ценах рисковых активов.
"Биткоин, не обладая фундаментальной привязкой к реальному сектору, реагирует особенно остро. Он становится не столько инструментом долгосрочного накопления, сколько объектом краткосрочных спекуляций. Даже запуск и рост популярности ETF (биржевых фондов - ред.) на биткоин, которые в теории должны были бы придать инструменту институциональный облик, не меняют базового характера актива: отсутствие привязки к производству, к прибыли, к налоговым поступлениям", - пояснил Говырин.
Даже при снижении инфляции, если участники рынка сочтут это сигналом к продолжению мягкой денежной политики, приток средств в рисковые активы может продолжиться. Но это не означает, что фундаментальные свойства актива изменились. Это может означать временную переоценку рисков в условиях низкой доходности альтернативных вложений, добавил Говырин.
"Долгосрочный инвестор должен смотреть не на заголовки о взлетах, а на структуру и устойчивость актива. В случае биткоина, пока она строится скорее на вере в него, чем на расчетах", - заключил депутат ГД.
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