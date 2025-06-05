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Дефицит торгового баланса США в апреле снизился сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в апреле снизился сильнее прогноза - 05.06.2025, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в апреле снизился сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в апреле сократился в 2,3 раза по сравнению с пересмотренным показателем марта - до 61,1 миллиарда долларов, следует из... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:36+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в апреле сократился в 2,3 раза по сравнению с пересмотренным показателем марта - до 61,1 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 94 миллиардов долларов с первоначального значения марта в 140,5 миллиарда, которое было пересмотрено до 138,3 миллиарда долларов.
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финансы, сша
Дефицит торгового баланса США в апреле снизился сильнее прогноза
Дефицит торгового баланса США в апреле сократился в 2,3 раза - до 61,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в апреле сократился в 2,3 раза по сравнению с пересмотренным показателем марта - до 61,1 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 94 миллиардов долларов с первоначального значения марта в 140,5 миллиарда, которое было пересмотрено до 138,3 миллиарда долларов.
Дефицит торгового баланса США в марте неожиданно вырос на 14%