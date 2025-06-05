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Эксперт объяснил объявление агентством S&P дефолта Украины

Эксперт объяснил объявление агентством S&P дефолта Украины - 05.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил объявление агентством S&P дефолта Украины

Объявление агентством S&P дефолта Украины по ВВП-варрантам - это сигнал инвесторам о повышенных рисках, который усложнит стране переговоры с кредиторами и может | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T11:07+0300

2025-06-05T11:07+0300

2025-06-05T11:07+0300

экономика

финансы

украина

s&p

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Объявление агентством S&P дефолта Украины по ВВП-варрантам - это сигнал инвесторам о повышенных рисках, который усложнит стране переговоры с кредиторами и может затормозить восстановление, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в среду объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". "Объявление S&P дефолта Украины по ВВП-варрантам на 0,6 миллиарда долларов - сигнал инвесторам о повышенных рисках. Это ухудшает репутацию страны на долговом рынке, затрудняя доступ к новым заимствованиям. Хотя технический дефолт не означает краха экономики, он усложняет переговоры с кредиторами и может затормозить восстановление. Для Украины это, главным образом, вопрос реструктуризации долга", - отмечает эксперт. В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет выплачивать платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.

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финансы, украина, s&p, рэу им. г.в.плеханова