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Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию - 05.06.2025, ПРАЙМ
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T06:51+0300
2025-06-05T06:51+0300
2025-06-05T06:51+0300
бизнес
промышленность
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ПЕКИН, 5 июн - ПРАЙМ. Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
"Пятого июня самостоятельно разработанный Китаем двигатель AES100 получил лицензию на производство", - сообщает телеканал со ссылкой на Aero Engine Corporation of China.
AES100 - это усовершенствованный турбовальный двигатель мощностью 1000 киловатт гражданского назначения, являющийся самостоятельной разработкой Китая. Телеканал отмечает, что двигатель обладает такими характеристиками, как высокая безопасность, экономичность, удобство обслуживания и широкую адаптивность к окружающей среде.
Двигатель можно устанавливать на 5-6-тонные двухмоторные вертолеты и 3-4-тонные одномоторные вертолеты. Его также можно использовать в таких летательных аппаратах, как конвертопланы, для выполнения транспортных, экскурсионных, спасательных и других задач.
Как уточняется в сообщении, выдача лицензии на производство означает, что промышленные производственные мощности этого типа двигателя были одобрены для летной годности.
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бизнес, промышленность, китай, кнр
Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, КНР
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию
Китайский двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство
ПЕКИН, 5 июн - ПРАЙМ. Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
"Пятого июня самостоятельно разработанный Китаем двигатель AES100 получил лицензию на производство", - сообщает телеканал со ссылкой на Aero Engine Corporation of China.
AES100 - это усовершенствованный турбовальный двигатель мощностью 1000 киловатт гражданского назначения, являющийся самостоятельной разработкой Китая. Телеканал отмечает, что двигатель обладает такими характеристиками, как высокая безопасность, экономичность, удобство обслуживания и широкую адаптивность к окружающей среде.
Двигатель можно устанавливать на 5-6-тонные двухмоторные вертолеты и 3-4-тонные одномоторные вертолеты. Его также можно использовать в таких летательных аппаратах, как конвертопланы, для выполнения транспортных, экскурсионных, спасательных и других задач.
Как уточняется в сообщении, выдача лицензии на производство означает, что промышленные производственные мощности этого типа двигателя были одобрены для летной годности.