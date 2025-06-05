Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250605/dvigatel-858208414.html
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию - 05.06.2025, ПРАЙМ
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T06:51+0300
2025-06-05T06:51+0300
бизнес
промышленность
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858208414.jpg?1749095519
ПЕКИН, 5 июн - ПРАЙМ. Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. "Пятого июня самостоятельно разработанный Китаем двигатель AES100 получил лицензию на производство", - сообщает телеканал со ссылкой на Aero Engine Corporation of China. AES100 - это усовершенствованный турбовальный двигатель мощностью 1000 киловатт гражданского назначения, являющийся самостоятельной разработкой Китая. Телеканал отмечает, что двигатель обладает такими характеристиками, как высокая безопасность, экономичность, удобство обслуживания и широкую адаптивность к окружающей среде. Двигатель можно устанавливать на 5-6-тонные двухмоторные вертолеты и 3-4-тонные одномоторные вертолеты. Его также можно использовать в таких летательных аппаратах, как конвертопланы, для выполнения транспортных, экскурсионных, спасательных и других задач. Как уточняется в сообщении, выдача лицензии на производство означает, что промышленные производственные мощности этого типа двигателя были одобрены для летной годности.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, китай, кнр
Бизнес, Промышленность, КИТАЙ, КНР
06:51 05.06.2025
 
Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию

Китайский двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 5 июн - ПРАЙМ. Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
"Пятого июня самостоятельно разработанный Китаем двигатель AES100 получил лицензию на производство", - сообщает телеканал со ссылкой на Aero Engine Corporation of China.
AES100 - это усовершенствованный турбовальный двигатель мощностью 1000 киловатт гражданского назначения, являющийся самостоятельной разработкой Китая. Телеканал отмечает, что двигатель обладает такими характеристиками, как высокая безопасность, экономичность, удобство обслуживания и широкую адаптивность к окружающей среде.
Двигатель можно устанавливать на 5-6-тонные двухмоторные вертолеты и 3-4-тонные одномоторные вертолеты. Его также можно использовать в таких летательных аппаратах, как конвертопланы, для выполнения транспортных, экскурсионных, спасательных и других задач.
Как уточняется в сообщении, выдача лицензии на производство означает, что промышленные производственные мощности этого типа двигателя были одобрены для летной годности.
 
БизнесПромышленностьКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала