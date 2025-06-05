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Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию

Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию - 05.06.2025, ПРАЙМ

Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации получил лицензию

Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T06:51+0300

2025-06-05T06:51+0300

2025-06-05T06:51+0300

бизнес

промышленность

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ПЕКИН, 5 июн - ПРАЙМ. Разработанный КНР двигатель для гражданской авиации AES100 получил лицензию на производство, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. "Пятого июня самостоятельно разработанный Китаем двигатель AES100 получил лицензию на производство", - сообщает телеканал со ссылкой на Aero Engine Corporation of China. AES100 - это усовершенствованный турбовальный двигатель мощностью 1000 киловатт гражданского назначения, являющийся самостоятельной разработкой Китая. Телеканал отмечает, что двигатель обладает такими характеристиками, как высокая безопасность, экономичность, удобство обслуживания и широкую адаптивность к окружающей среде. Двигатель можно устанавливать на 5-6-тонные двухмоторные вертолеты и 3-4-тонные одномоторные вертолеты. Его также можно использовать в таких летательных аппаратах, как конвертопланы, для выполнения транспортных, экскурсионных, спасательных и других задач. Как уточняется в сообщении, выдача лицензии на производство означает, что промышленные производственные мощности этого типа двигателя были одобрены для летной годности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, китай, кнр