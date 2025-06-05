https://1prime.ru/20250605/ebts-858232649.html

ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых

ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых - 05.06.2025, ПРАЙМ

ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,15% с 2,4% годовых, сообщил регулятор. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:23+0300

2025-06-05T15:23+0300

2025-06-05T15:52+0300

экономика

ецб

банки

финансы

процентная ставка ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/82741/07/827410723_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_4323836ef5793ed5c0e55bae11617284.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,15% с 2,4% годовых, сообщил регулятор.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2%, 2,15% и 2,4% соответственно, начиная с 11 июня 2025 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.По итогам апрельского заседания ставки составляли 2,25%, 2,4% и 2,65% соответственно.Большинство показателей по базовой инфляции указывают, что инфляция устойчиво стабилизируется вблизи среднесрочной целевой отметки в 2%. При этом опасения по поводу того, что возросшая неопределенность и волатильность рынков в ответ на торговую напряженность в апреле окажет сдерживающее влияние на условия финансирования, ослабели, отмечает регулятор.ЕЦБ в нынешних условиях "исключительной" неопределенности будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после апрельского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250605/kazakhstan-858214996.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ецб, банки, финансы, процентная ставка ецб