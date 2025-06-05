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ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/ebts-858232649.html
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых - 05.06.2025, ПРАЙМ
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,15% с 2,4% годовых, сообщил регулятор. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:23+0300
2025-06-05T15:52+0300
экономика
ецб
банки
финансы
процентная ставка ецб
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,15% с 2,4% годовых, сообщил регулятор.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2%, 2,15% и 2,4% соответственно, начиная с 11 июня 2025 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.По итогам апрельского заседания ставки составляли 2,25%, 2,4% и 2,65% соответственно.Большинство показателей по базовой инфляции указывают, что инфляция устойчиво стабилизируется вблизи среднесрочной целевой отметки в 2%. При этом опасения по поводу того, что возросшая неопределенность и волатильность рынков в ответ на торговую напряженность в апреле окажет сдерживающее влияние на условия финансирования, ослабели, отмечает регулятор.ЕЦБ в нынешних условиях "исключительной" неопределенности будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после апрельского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
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ецб, банки, финансы, процентная ставка ецб
Экономика, ЕЦБ, Банки, Финансы, процентная ставка ЕЦБ
15:23 05.06.2025 (обновлено: 15:52 05.06.2025)
 
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых

ЕБЦ в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,15% с 2,4% годовых

© AFP / Daniel RolandЗдание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© AFP / Daniel Roland
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,15% с 2,4% годовых, сообщил регулятор.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2%, 2,15% и 2,4% соответственно, начиная с 11 июня 2025 года", - говорится в сообщении ЕЦБ.
По итогам апрельского заседания ставки составляли 2,25%, 2,4% и 2,65% соответственно.
Большинство показателей по базовой инфляции указывают, что инфляция устойчиво стабилизируется вблизи среднесрочной целевой отметки в 2%. При этом опасения по поводу того, что возросшая неопределенность и волатильность рынков в ответ на торговую напряженность в апреле окажет сдерживающее влияние на условия финансирования, ослабели, отмечает регулятор.
ЕЦБ в нынешних условиях "исключительной" неопределенности будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после апрельского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
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ЭкономикаЕЦББанкиФинансыпроцентная ставка ЕЦБ
 
 
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