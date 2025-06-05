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Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси

Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси - 05.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси

Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T05:51+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - ПРАЙМ. Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Как сообщал в апреле Минтранс России, "дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом уже успешно прошли испытания грузовиков без водителя. "Недавно была принята дорожная карта развития беспилотного транспорта до 2028 года, и если опираться на нее, то уже буквально к 2027 году, в принципе, на дорогах могут появиться беспилотные такси", - сказал Болотских. Эксперт подчеркнул, что в России существует ряд факторов, которые способствуют развитию беспилотных такси в стране. Так, в стране создаются экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для тестирования и использования беспилотных такси. Таким образом государство поддерживает и создает благоприятные условия для развития такого транспорта. "Следующим важным фактором станет готовность технологий. Все понимают, что это перспективное направление, особенно в контексте роста стоимости труда, дефицита водителей, а также сложности с их поиском и доступностью, например, в пиковые часы", - добавил Болотских. В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне - в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.

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