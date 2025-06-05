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Эксперт рассказала, как создать успешный ресторанный бренд

Эксперт рассказала, как создать успешный ресторанный бренд - 05.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как создать успешный ресторанный бренд

Создать успешный ресторанный бренд в России с нуля и не прогореть сейчас не так просто, есть множество нюансов, в том числе не нужно пытаться охватить 100%... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T06:52+0300

2025-06-05T06:52+0300

2025-06-05T06:52+0300

бизнес

россия

москва

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Создать успешный ресторанный бренд в России с нуля и не прогореть сейчас не так просто, есть множество нюансов, в том числе не нужно пытаться охватить 100% аудитории и угодить всем, также стоит остерегаться перенасыщенных и пустующих рынков, рассказала РИА Новости основатель и управляющий владелец ресторанной группы "Это по любви" Анастасия Анциферова. "При кажущейся простоте ресторанный бизнес - один из самых проблемных: открытие любого заведения сопровождается множеством нюансов. Дам несколько советов, первый - не нужно пытаться охватить 100% аудитории. Ни одно заведение не может обладать привлекательностью для всех. Даже целевую аудиторию невозможно охватить на 100%. Пытаясь угодить всем, есть риск не понравиться никому. Для начала нужно сосредоточиться хотя бы на 10% целевого рынка и работать с ними", - сказала Анциферова. Она также отметила, что рестораторам нужно удивлять аудиторию, но не отходить при этом от концепции. "Каждый ресторатор хочет выделиться на фоне конкурентов, поразить гостей. Но в погоне за вау-эффектом очень просто не оправдать ожидания. Например, приходя в семейную пиццерию, гости не должны оказаться в слишком формальной обстановке с чрезмерно дорогим гурманским меню и торжественной атмосферой, в которой людям с детьми может быть неловко", - пояснила она. Анциферова советует начинающим бизнесменам остерегаться перенасыщенных и пустующих рынков. "Открывая ресторан в районе с высокой проходимостью, нужно оценить, сколько заведений уже предлагают здесь свои услуги. Если в выбранной локации достаточно ресторанов, важно очень тщательно проработать концепцию, чтобы выделиться на их фоне. В идеале - выбрать радикально другой формат", - сказала она. "Есть и еще один подводный камень: если в округе вовсе нет заведений общепита, причиной может быть их низкая популярность у населения. Возможно, здесь вовсе не нужно такое место. Также не нужно забывать, что концепция должна соответствовать целевой аудитории: ресторан высокой кухни в спальном районе - плохая стратегия для старта", - добавила основатель группы. Помимо этого она советует новичкам изучить рынок, конкурентов и лидеров перед запуском заведения. "В ресторанном деле очень важна насмотренность. Сначала стоит стать частью профессионального сообщества, посещать отраслевые мероприятия, изучать профессиональные страницы в Сети (в том числе и зарубежные), ходить в популярные заведения, открытые авторитетными рестораторами и шеф-поварами, и подмечать все детали - от оформления меню до стиля подачи чека", - сказала эксперт. ТРЕНДЫ И КРИТИКА Основатель и управляющий владелец ресторанной группы "Это по любви" рекомендует новичкам следить за трендами, но не гнаться за ними. "Очень важно соблюдать баланс между тенденциями рынка и самобытностью. В погоне за популярными трендами есть риск утратить свою индивидуальность, размыть портрет целевой аудитории и раствориться среди сотен конкурентов. Но, полностью отказавшись от веяний сегодняшнего дня, можно стать скучным и уступить более гибким и динамично меняющимся заведениям. Это грань очень тонкая, но ее поиск - необходимость", - подчеркнула она. По мнению Анциферовой, молодым бизнесменам нужно быть готовым и к критике. "Ресторанный бизнес - бизнес с большим человеческим фактором. Понравиться всем невозможно, и многие отзывы будут разочаровывать и даже расстраивать. Нужно прислушиваться к мнению гостей, партнеров, даже близких и не принимать в штыки, а обдумывать суть критики и обращать ее себе во благо", - добавила собеседник агентства. Она также поделилась лайфхаками, позволяющими сэкономить при открытии ресторана. "Нет необходимости сразу покупать все новое и лучшее. На первом этапе стоит присмотреться к б/у оборудованию и мебели, которые можно приобрести на распродажах, организованных при закрытии других заведений", - сказала Анциферова. Она добавила, что одна из наиболее распространенных ошибок при запуске ресторана - нереалистичное представление о расходах и составление поверхностного бизнес-плана. "Помимо затрат, характерных для абсолютно любого бизнеса, таких как арендная плата, закупка сырья, налоговые платежи и ФОТ, в ресторанном деле много скрытых и для непрофессионала отрасли неочевидных расходов. Например, лицензия на продажу алкоголя, лабораторные анализы для сотрудников, расходные материалы (вплоть до салфеток), сервисные договоры (на вывоз твердых отходов, утилизацию продовольственной продукции, обслуживание оборудования) и так далее. Все эти нюансы нужно отразить в бизнес-плане", - заключила ресторатор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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