https://1prime.ru/20250605/ekspert-858208787.html

Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в работе

Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в работе - 05.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила роль искусственного интеллекта в работе

Искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека, но он поможет избавиться от рутинных действий, освободить время для креативных задач. Таким образом, нейросеть | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T07:25+0300

2025-06-05T07:25+0300

2025-06-05T07:25+0300

технологии

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) не заменит человека, но он поможет избавиться от рутинных действий, освободить время для креативных задач. Таким образом, нейросеть станет дополнительным инструментом для работы, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Марина Дорохова в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Мы в целом рассматриваем всегда искусственный интеллект, скорее как помощник и ассистент. Я больше придерживаюсь концепции того, что он позволит людям делать более качественно свою работу, забирать какие-то рутинные процессы, высвобождать время на что-то более креативное и ценное. И здесь, скорее, люди, которые умеют пользоваться искусственным интеллектом, станут риском для тех людей, которые вообще им пользоваться не умеют. То есть не искусственный интеллект заменит людей, а люди, которые умеют им хорошо пользоваться", - сказала Дорохова. Эксперт выделила несколько профессий, в которых часть задач перейдет на ИИ. Среди них HR, финансисты, которые работают с текстами и документооборотом. Также нейросеть придет на помощь своим создателям: в IT сфере искусственный интеллект сможет перепроверить код, дописать его, а где-то и создать. В случае с опытными специалистами это позволит освободить время для решения новых и более сложных задач. Не обойдется без нейросети и клиентский сервис. Так, уже во многих колл-центрах работает умный цифровой помощник. Однако направление будет и дальше развиваться и позволит персонализировать услуги. В частности, обратиться в такому оператору возможно будет круглосуточно. "Конечно, не нужно забывать, что искусственный интеллект также порождает новые профессии. Мы можем бесконечно сожалеть, что не придется больше писать e-mail собственными руками, но появятся и новые возможности и профессии - это, например, промт-инженеры, AI-тренера", - отметила Дорохова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество