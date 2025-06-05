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В Раде стали называть Ермака "начальником Зеленского"
В Раде стали называть Ермака "начальником Зеленского" - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Раде стали называть Ермака "начальником Зеленского"
Украинский парламентарий Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде Украины обсуждают усиление роли Андрея Ермака, которого уже называют "начальником... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:08+0300
2025-06-05T13:08+0300
2025-06-05T13:08+0300
политика
рада
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Украинский парламентарий Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде Украины обсуждают усиление роли Андрея Ермака, которого уже называют "начальником Зеленского". Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 3 июня отправился с визитом в США. По мнению Разумкова, Ермак поехал в США, чтобы не допустить дипломатических скандалов и сохранить отношения с администрацией президента США Дональдом Трампа. "Знаете, у меня один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с одной стороны, а с другой стороны - нет", - сказал Разумков в четверг в эфире украинского YouTube-канала PolitekaOnline, отвечая на вопрос ведущего о конкретном результате поездки Ермака в США. При этом депутат Верховной рады выразил мнение, что глобальных результатов от этой поездки не будет. Ведущий уточнил, если ли прямые угрозы потери поддержки для Киева, если напрямую с США будет вести переговоры Ермак, а не Зеленский, на что парламентарий предположил, что США не будут работать с Ермаком. "У нас дуализм власти - Ермак-Зеленский. Часто шутим, (что- ред.) не знаем, кто из них кому подчиняется. То, что полномочий у Ермака сегодня не меньше, чем у Зеленского, а иногда, думаю, что и больше, - это факт. Но без Зеленского Ермак тоже существовать не сможет", - резюмировал депутат.
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рада, владимир зеленский, украина, андрей ермак
Политика, Рада, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Андрей Ермак
В Раде стали называть Ермака "начальником Зеленского"
Разумков: из-за усиления роли Ермака, его стали называть начальником Зеленского
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Украинский парламентарий Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде Украины обсуждают усиление роли Андрея Ермака, которого уже называют "начальником Зеленского".
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 3 июня отправился с визитом в США.
По мнению Разумкова, Ермак поехал в США, чтобы не допустить дипломатических скандалов и сохранить отношения с администрацией президента США Дональдом Трампа.
"Знаете, у меня один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с одной стороны, а с другой стороны - нет", - сказал Разумков в четверг в эфире украинского YouTube-канала PolitekaOnline, отвечая на вопрос ведущего о конкретном результате поездки Ермака в США.
При этом депутат Верховной рады выразил мнение, что глобальных результатов от этой поездки не будет. Ведущий уточнил, если ли прямые угрозы потери поддержки для Киева, если напрямую с США будет вести переговоры Ермак, а не Зеленский, на что парламентарий предположил, что США не будут работать с Ермаком.
"У нас дуализм власти - Ермак-Зеленский. Часто шутим, (что- ред.) не знаем, кто из них кому подчиняется. То, что полномочий у Ермака сегодня не меньше, чем у Зеленского, а иногда, думаю, что и больше, - это факт. Но без Зеленского Ермак тоже существовать не сможет", - резюмировал депутат.
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