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"Утратил смысл". На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России
"Утратил смысл". На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Утратил смысл". На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России
Наращивание вооружений и конфронтация с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, лишая его правового и конституционного характера. Об... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T16:33+0300
2025-06-05T16:33+0300
2025-06-05T16:33+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Наращивание вооружений и конфронтация с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, лишая его правового и конституционного характера. Об этом написал профессор конституционного права в институте "Сан Доменико" Даниэле Трабукко."Европейский союз, рожденный из радикального отказа от войны как обычного инструмента разрешения споров, отказывается от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы, которая опустошает его правовую и конституционную природу и лишает его всякой философской глубины", - отметил он в материале для издания L’Antidiplomatico.По мнению автора, гонка вооружений не является признаком силы, а скорее проявлением слабости политического проекта, который утратил свой истинный смысл.Трабукко считает, что Европа обречена стать вооруженным континентом, что противоречит ее обещанию больше не вовлекаться в военные действия.
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ес, россия
"Утратил смысл". На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России
L`Antidipomatico: ЕС лишился смысла существования из-за гонки вооружений
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Наращивание вооружений и конфронтация с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, лишая его правового и конституционного характера. Об этом написал
профессор конституционного права в институте "Сан Доменико" Даниэле Трабукко.
"Европейский союз, рожденный из радикального отказа от войны как обычного инструмента разрешения споров, отказывается от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы, которая опустошает его правовую и конституционную природу и лишает его всякой философской глубины", - отметил он в материале для издания L’Antidiplomatico.
По мнению автора, гонка вооружений не является признаком силы, а скорее проявлением слабости политического проекта, который утратил свой истинный смысл.
Трабукко считает, что Европа обречена стать вооруженным континентом, что противоречит ее обещанию больше не вовлекаться в военные действия.
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