https://1prime.ru/20250605/es-858235738.html

"Утратил смысл". На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России

"Утратил смысл". На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Утратил смысл". На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России

Наращивание вооружений и конфронтация с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, лишая его правового и конституционного характера. Об... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:33+0300

2025-06-05T16:33+0300

2025-06-05T16:33+0300

политика

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Наращивание вооружений и конфронтация с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, лишая его правового и конституционного характера. Об этом написал профессор конституционного права в институте "Сан Доменико" Даниэле Трабукко."Европейский союз, рожденный из радикального отказа от войны как обычного инструмента разрешения споров, отказывается от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы, которая опустошает его правовую и конституционную природу и лишает его всякой философской глубины", - отметил он в материале для издания L’Antidiplomatico.По мнению автора, гонка вооружений не является признаком силы, а скорее проявлением слабости политического проекта, который утратил свой истинный смысл.Трабукко считает, что Европа обречена стать вооруженным континентом, что противоречит ее обещанию больше не вовлекаться в военные действия.

https://1prime.ru/20250605/zelenskiy-858233636.html

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