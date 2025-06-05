https://1prime.ru/20250605/etsb-858232776.html

ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год

ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год - 05.06.2025, ПРАЙМ

ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год на уровне 0,9%, ожидавшихся в марте, следует из пресс-релиза... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:24+0300

2025-06-05T15:24+0300

2025-06-05T15:54+0300

москва

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3903a7250087efc01c614222209b2eb8.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год на уровне 0,9%, ожидавшихся в марте, следует из пресс-релиза регулятора.Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 1,1% с мартовских 1,2%. В 2027 году регулятор по-прежнему ожидает роста на 1,3%.Ожидания по текущему году остались без изменений из-за более сильной, чем ожидалось, динамики первого квартала в сочетании со слабыми перспективами на оставшуюся часть года, отмечает регулятор."Хотя неопределенность торговой политики, как ожидается, будет оказывать давление на инвестиции бизнеса и экспорт, особенно в краткосрочной перспективе, рост государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру будет все больше поддерживать рост в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении ЕЦБ.

https://1prime.ru/20250605/ebts-858232649.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, ецб