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ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год
ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год - 05.06.2025, ПРАЙМ
ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год на уровне 0,9%, ожидавшихся в марте, следует из пресс-релиза... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:24+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год на уровне 0,9%, ожидавшихся в марте, следует из пресс-релиза регулятора.Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 1,1% с мартовских 1,2%. В 2027 году регулятор по-прежнему ожидает роста на 1,3%.Ожидания по текущему году остались без изменений из-за более сильной, чем ожидалось, динамики первого квартала в сочетании со слабыми перспективами на оставшуюся часть года, отмечает регулятор."Хотя неопределенность торговой политики, как ожидается, будет оказывать давление на инвестиции бизнеса и экспорт, особенно в краткосрочной перспективе, рост государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру будет все больше поддерживать рост в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении ЕЦБ.
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ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2025 год
ЕЦБ понизил прогноз по инфляции в еврозоне на 2027 год до 2%
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил прогноз по росту экономики еврозоны на 2025 год на уровне 0,9%, ожидавшихся в марте, следует из пресс-релиза регулятора.
Прогноз роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 1,1% с мартовских 1,2%. В 2027 году регулятор по-прежнему ожидает роста на 1,3%.
Ожидания по текущему году остались без изменений из-за более сильной, чем ожидалось, динамики первого квартала в сочетании со слабыми перспективами на оставшуюся часть года, отмечает регулятор.
"Хотя неопределенность торговой политики, как ожидается, будет оказывать давление на инвестиции бизнеса и экспорт, особенно в краткосрочной перспективе, рост государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру будет все больше поддерживать рост в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении ЕЦБ.
ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,15% годовых