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Евро дешевеет к доллару в ожидании решения ЕЦБ
Евро дешевеет к доллару в ожидании решения ЕЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару в ожидании решения ЕЦБ
Курс евро к доллару уменьшается в четверг утром в ожидании решений по величине учетной ставки, которые будут приняты по итогам июньского заседания Европейского... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:48+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в четверг утром в ожидании решений по величине учетной ставки, которые будут приняты по итогам июньского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару опускался до 1,1412 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1418 доллара за евро. Курс доллара к иене по состоянию на 8.33 мск рос до 143,09 иены со 142,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,07%, до 98,89 пункта. В четверг будут обнародованы решения ЕЦБ по итогам июньского заседания. Аналитики ожидают, что регулятор понизит базовую ставку до 2,15% с 2,4% годовых. На этой неделе рынки также следят за сведениями относительно состояния рынка труда в США. Так, в четверг днем министерство труда США опубликует статистические данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 мая. Прогнозируется, что показатель снизился на 5 тысяч - до 235 тысяч заявок.
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рынок, сша, москва, ецб
Экономика, Рынок, США, МОСКВА, ЕЦБ
Евро дешевеет к доллару в ожидании решения ЕЦБ
Курс евро к доллару снижается в ожидании решения ЕЦБ по учетной ставке
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в четверг утром в ожидании решений по величине учетной ставки, которые будут приняты по итогам июньского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару опускался до 1,1412 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1418 доллара за евро.
Курс доллара к иене по состоянию на 8.33 мск рос до 143,09 иены со 142,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,07%, до 98,89 пункта.
В четверг будут обнародованы решения ЕЦБ по итогам июньского заседания. Аналитики ожидают, что регулятор понизит базовую ставку до 2,15% с 2,4% годовых.
На этой неделе рынки также следят за сведениями относительно состояния рынка труда в США. Так, в четверг днем министерство труда США опубликует статистические данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 мая. Прогнозируется, что показатель снизился на 5 тысяч - до 235 тысяч заявок.
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