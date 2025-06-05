https://1prime.ru/20250605/evro-858211486.html

Евро дешевеет к доллару в ожидании решения ЕЦБ

Евро дешевеет к доллару в ожидании решения ЕЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару в ожидании решения ЕЦБ

Курс евро к доллару уменьшается в четверг утром в ожидании решений по величине учетной ставки, которые будут приняты по итогам июньского заседания Европейского... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T08:48+0300

2025-06-05T08:48+0300

2025-06-05T08:48+0300

экономика

рынок

сша

москва

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/76206/37/762063785_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_d91e13729c9a6d9050b104437e28363a.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару уменьшается в четверг утром в ожидании решений по величине учетной ставки, которые будут приняты по итогам июньского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару опускался до 1,1412 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1418 доллара за евро. Курс доллара к иене по состоянию на 8.33 мск рос до 143,09 иены со 142,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на символические 0,07%, до 98,89 пункта. В четверг будут обнародованы решения ЕЦБ по итогам июньского заседания. Аналитики ожидают, что регулятор понизит базовую ставку до 2,15% с 2,4% годовых. На этой неделе рынки также следят за сведениями относительно состояния рынка труда в США. Так, в четверг днем министерство труда США опубликует статистические данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 31 мая. Прогнозируется, что показатель снизился на 5 тысяч - до 235 тысяч заявок.

https://1prime.ru/20250604/fight-858200173.html

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, москва, ецб