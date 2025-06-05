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Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны
Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны - 05.06.2025, ПРАЙМ
Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару стабилен в четверг днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:20+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару стабилен в четверг днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,1418 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 143,24 иены со 142,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 98,85 пункта. Согласно статистике Евростата, опубликованной в четверг, цены производителей (PPI) в еврозоне в апреле снизились на 2,2% к марту, ожидалось уменьшение на 1,8%. В годовом выражении цены выросли на 0,7% при прогнозе роста на 1,2%. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в апреле вырос на 0,6% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. Позднее в четверг ЕЦБ примет решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы. Ожидается, что центробанк понизит ключевую ставку до 2,15% с 2,4%, что может стать седьмым снижением ставки подряд.
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рынок, торги, сша, евростат, ецб
Экономика, Рынок, Торги, США, Евростат, ЕЦБ
Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару стабилен после публикации статистики из еврозоны
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару стабилен в четверг днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,1418 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 143,24 иены со 142,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 98,85 пункта.
Согласно статистике Евростата, опубликованной в четверг, цены производителей (PPI) в еврозоне в апреле снизились на 2,2% к марту, ожидалось уменьшение на 1,8%. В годовом выражении цены выросли на 0,7% при прогнозе роста на 1,2%.
По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в апреле вырос на 0,6% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%.
Позднее в четверг ЕЦБ примет решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы. Ожидается, что центробанк понизит ключевую ставку до 2,15% с 2,4%, что может стать седьмым снижением ставки подряд.
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