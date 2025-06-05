Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/evro-858221353.html
Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны
Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны - 05.06.2025, ПРАЙМ
Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны
Курс евро к доллару стабилен в четверг днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:20+0300
2025-06-05T12:20+0300
экономика
рынок
торги
сша
евростат
ецб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_0:48:3472:2001_1920x0_80_0_0_cf4dfcc83ec72a07107905b4dc897b9b.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару стабилен в четверг днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,1418 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 143,24 иены со 142,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 98,85 пункта. Согласно статистике Евростата, опубликованной в четверг, цены производителей (PPI) в еврозоне в апреле снизились на 2,2% к марту, ожидалось уменьшение на 1,8%. В годовом выражении цены выросли на 0,7% при прогнозе роста на 1,2%. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в апреле вырос на 0,6% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. Позднее в четверг ЕЦБ примет решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы. Ожидается, что центробанк понизит ключевую ставку до 2,15% с 2,4%, что может стать седьмым снижением ставки подряд.
https://1prime.ru/20250604/fight-858200173.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049384_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_4b671bc47a42e8cb408c20c2707392dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, евростат, ецб
Экономика, Рынок, Торги, США, Евростат, ЕЦБ
12:20 05.06.2025
 
Евро стабилен к доллару после публикации статистики из еврозоны

Курс евро к доллару стабилен после публикации статистики из еврозоны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки евро и доллара
Знаки евро и доллара - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс евро к доллару стабилен в четверг днем после публикации статистики из еврозоны, рынки ждут решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.08 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,1418 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 143,24 иены со 142,77 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 98,85 пункта.
Согласно статистике Евростата, опубликованной в четверг, цены производителей (PPI) в еврозоне в апреле снизились на 2,2% к марту, ожидалось уменьшение на 1,8%. В годовом выражении цены выросли на 0,7% при прогнозе роста на 1,2%.
По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в апреле вырос на 0,6% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%.
Позднее в четверг ЕЦБ примет решение по ключевой ставке и обновит основные макроэкономические прогнозы. Ожидается, что центробанк понизит ключевую ставку до 2,15% с 2,4%, что может стать седьмым снижением ставки подряд.
Флаги Болгарии и Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Болгарские депутаты устроили потасовку из-за перехода на евро
Вчера, 18:21
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАЕвростатЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала