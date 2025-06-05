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ФАС согласовала цену на российский противоопухолевый препарат

ФАС согласовала цену на российский противоопухолевый препарат - 05.06.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала цену на российский противоопухолевый препарат

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский противоопухолевый гормональный препарат "Апалутамид-Промомед", согласованная цена | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:02+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский противоопухолевый гормональный препарат "Апалутамид-Промомед", согласованная цена на 40% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эрлеада", сообщили в ведомстве. "Цены на противоопухолевый гормональный препарат снижены на 40%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Апалутамид-Промомед" в рамках МНН "Апалутамид". Согласованные цены на "Апалутамид-Промомед" снижены относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эрлеада" на 40%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за одну таблетку дженерика в дозировке 60 миллиграммов согласована на уровне 659 рублей, при этом цена за одну таблетку референтного лекарственного препарата "Эрлеада" в такой же дозировке составляет 1176 рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цены на первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Апалутамид" повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. Добавляется, что в медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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