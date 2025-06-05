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Финляндия увеличит срок проживания в стране для получения ПМЖ

Финляндия увеличит срок проживания в стране для получения ПМЖ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Финляндия увеличит срок проживания в стране для получения ПМЖ

Правительство Финляндии внесло в парламент предложение об увеличении срока проживания в стране с четырех до шести лет для получения постоянного вида на... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:16+0300

2025-06-05T15:16+0300

2025-06-05T15:16+0300

финляндия

общество

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Правительство Финляндии внесло в парламент предложение об увеличении срока проживания в стране с четырех до шести лет для получения постоянного вида на жительство, сообщает в четверг МВД республики. "Непрерывный период проживания, требуемый для получения постоянного вида на жительство, будет увеличен с четырех до шести лет", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет МВД, заявители также должны будут продемонстрировать удовлетворительный уровень владения финским или шведским языком и иметь стаж работы в Финляндии не менее двух лет. При этом четырехлетний срок проживания для получения ПМЖ будет возможен при соответствии одному из трех требований: заявитель должен иметь минимальный годовой доход в размере 40 тысяч евро, иметь признанную в Финляндии степень магистра или кандидата наук и двухлетний стаж работы, владеть финским или шведским языком на высоком уровне и работать в Финляндии не менее трех лет. Проект внесен в парламент 5 июня. Ожидается, что законодательные изменения вступят в силу 8 января 2026 года, уточняет ведомство. Ужесточение требований для получения ВНЖ и финского гражданства входит в программу нынешнего правительства Финляндии во главе с премьером Петтери Орпо. С октября 2024 года срок пребывания в Финляндии для получения гражданства увеличился с пяти до восьми лет. С 1 января минимальный доход для пребывания в Финляндии по рабочему ВНЖ увеличился до 1600 евро в месяц, а с 11 июля власти страны смогут аннулировать ВНЖ трудовых мигрантов, которые не нашли работу спустя три месяца после увольнения.

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финляндия, общество