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Фицо выступил против полного запрета на импорт энергосырья из России в ЕС
Фицо выступил против полного запрета на импорт энергосырья из России в ЕС - 05.06.2025, ПРАЙМ
Фицо выступил против полного запрета на импорт энергосырья из России в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T18:19+0300
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз. "Я сообщил председателю Европейского совета, что собираюсь выступить решительно против предложения Европейской комиссии полностью остановить поставки всего газа, нефти и ядерного топлива из России в страны Европейского союза", - написал Фицо в соцсетях.По мнению словацкого премьера, если подобное предложение будет реализовано, то оно будет иметь негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза и поставит некоторые европейские страны в безвыходную ситуацию. "Я проинформировал председателя Евросовета как о петиции в Словакии с требованием объявить референдум по антироссийским санкциям, так и о сегодняшнем решении словацкого парламента с требованием к членам правительства не поддерживать на международном уровне антироссийские санкции, которые вредят национальным интересам Словакии", - сообщил Фицо. По его словам, он также попросил главу Евросовета, чтобы в заключения саммита, который запланирован на 26 июня, были включены послания, направленные на установления мира на Украине.
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Энергетика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, РФ, УКРАИНА, Роберт Фицо, Евросовет, Facebook
Фицо выступил против полного запрета на импорт энергосырья из России в ЕС
Премьер Словакии Фицо выступил против идеи прекратить импорт энергосырья из России в ЕС
БРАТИСЛАВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз.
"Я сообщил председателю Европейского совета, что собираюсь выступить решительно против предложения Европейской комиссии полностью остановить поставки всего газа, нефти и ядерного топлива из России в страны Европейского союза", - написал Фицо в соцсетях.
По мнению словацкого премьера, если подобное предложение будет реализовано, то оно будет иметь негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза и поставит некоторые европейские страны в безвыходную ситуацию.
"Я проинформировал председателя Евросовета как о петиции в Словакии с требованием объявить референдум по антироссийским санкциям, так и о сегодняшнем решении словацкого парламента с требованием к членам правительства не поддерживать на международном уровне антироссийские санкции, которые вредят национальным интересам Словакии", - сообщил Фицо.
По его словам, он также попросил главу Евросовета, чтобы в заключения саммита, который запланирован на 26 июня, были включены послания, направленные на установления мира на Украине.
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