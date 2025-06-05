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Фицо выступил против полного запрета на импорт энергосырья из России в ЕС

Фицо выступил против полного запрета на импорт энергосырья из России в ЕС - 05.06.2025, ПРАЙМ

Фицо выступил против полного запрета на импорт энергосырья из России в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T18:19+0300

2025-06-05T18:19+0300

2025-06-05T18:19+0300

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз. "Я сообщил председателю Европейского совета, что собираюсь выступить решительно против предложения Европейской комиссии полностью остановить поставки всего газа, нефти и ядерного топлива из России в страны Европейского союза", - написал Фицо в соцсетях.По мнению словацкого премьера, если подобное предложение будет реализовано, то оно будет иметь негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза и поставит некоторые европейские страны в безвыходную ситуацию. "Я проинформировал председателя Евросовета как о петиции в Словакии с требованием объявить референдум по антироссийским санкциям, так и о сегодняшнем решении словацкого парламента с требованием к членам правительства не поддерживать на международном уровне антироссийские санкции, которые вредят национальным интересам Словакии", - сообщил Фицо. По его словам, он также попросил главу Евросовета, чтобы в заключения саммита, который запланирован на 26 июня, были включены послания, направленные на установления мира на Украине.

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мировая экономика, словакия, рф, украина, роберт фицо, евросовет, facebook