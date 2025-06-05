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Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону до 5% ВВП - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону до 5% ВВП - 05.06.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону до 5% ВВП
Генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T18:54+0300
2025-06-05T18:54+0300
брюссель
марк рютте
нато
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры. "Я предложу в общей сложности увеличить расходы на оборону до 5%, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а также 1,5% на связанные с обороной и безопасностью инвестиции, такие как инфраструктура и промышленность", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе. Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска.
https://1prime.ru/20250603/nato-858168229.html
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брюссель, марк рютте, нато
Брюссель, Марк Рютте, НАТО
18:54 05.06.2025
 
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

Генсек НАТО Рютте предложил увеличить расходы на оборону до 5% ВВП

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте предложил повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры.
"Я предложу в общей сложности увеличить расходы на оборону до 5%, из которых 3,5% - это непосредственные оборонные расходы, а также 1,5% на связанные с обороной и безопасностью инвестиции, такие как инфраструктура и промышленность", - сказал он по итогам заседания глав минобороны стран блока в Брюсселе.
Рютте также подтвердил, что министры согласовали новые цели для стран организации по оборонным возможностям с акцентом на оружие большой дальности, системы ПВО и ПРО, мобильные сухопутные войска.
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