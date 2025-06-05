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Украина и США обсудили запуск фонда полезных ископаемых к концу года
Украина и США обсудили запуск фонда полезных ископаемых к концу года - 05.06.2025, ПРАЙМ
Украина и США обсудили запуск фонда полезных ископаемых к концу года
Украина и США обсудили возможность запуска работы фонда полезных ископаемых к концу года, передает агентство Reuters со ссылкой на первого вице-премьера,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:34+0300
2025-06-05T10:34+0300
2025-06-05T10:34+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Украина и США обсудили возможность запуска работы фонда полезных ископаемых к концу года, передает агентство Reuters со ссылкой на первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлию Свириденко. "Украина и США обсудили, как обеспечить функционирование фонда полезных ископаемых к концу года", - говорится в публикации. Ранее Свириденко сообщала, что первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
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украина, сша, сделка, полезные ископаемые
Экономика, УКРАИНА, США, сделка, полезные ископаемые
Украина и США обсудили запуск фонда полезных ископаемых к концу года
Reuters: Украина и США планируют запустить фонд полезных ископаемых к концу года
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
Украина и США обсудили возможность запуска работы фонда полезных ископаемых к концу года, передает агентство Reuters
со ссылкой на первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлию Свириденко.
"Украина и США обсудили, как обеспечить функционирование фонда полезных ископаемых к концу года", - говорится в публикации.
Ранее Свириденко сообщала, что первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Украина и США проведут первое заседание фонда по недрам