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Украина и США обсудили запуск фонда полезных ископаемых к концу года

Украина и США обсудили запуск фонда полезных ископаемых к концу года - 05.06.2025, ПРАЙМ

Украина и США обсудили запуск фонда полезных ископаемых к концу года

Украина и США обсудили возможность запуска работы фонда полезных ископаемых к концу года, передает агентство Reuters со ссылкой на первого вице-премьера,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T10:34+0300

2025-06-05T10:34+0300

2025-06-05T10:34+0300

экономика

украина

сша

сделка

полезные ископаемые

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Украина и США обсудили возможность запуска работы фонда полезных ископаемых к концу года, передает агентство Reuters со ссылкой на первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлию Свириденко. "Украина и США обсудили, как обеспечить функционирование фонда полезных ископаемых к концу года", - говорится в публикации. Ранее Свириденко сообщала, что первое заседание фонда Украины и США в рамках сделки по недрам намечено на июль. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

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украина, сша, сделка, полезные ископаемые